HABER

Hayvan pazarında sahte para uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:52 | Son Güncelleme

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde satıcıları sahte para konusunda uyardı

Adıyaman'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan sahiplerine sahte parayı nasıl ayırt edebileceklerini anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram dolayısıyla "Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, hayvan pazarında broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Ekipler, bayram tedbirleri kapsamında sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri de yapıyor.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Bilal Erdoğan, Bitlis'te Prof.Dr. Fuat Sezgin paneline katıldıBilal Erdoğan, Bitlis'te Prof.Dr. Fuat Sezgin paneline katıldı
Kanadı kırık leyleğe tedaviKanadı kırık leyleğe tedavi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kurban bayramı sahte para

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da şizofren abi dehşeti! Komşuları çığlıklarını duydu ama yetişemedi

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Sedyeyle hastaneye taşındı, bir an olsun yanından ayırmadı!

Başına gelmeyen kalmadı ama bir an olsun yanından ayırmadı!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: Haklarımızın refahı için birlikte çalışalım

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj!

Antalya'da müteahhit otoparkta öldürüldü

Antalya'da müteahhit otoparkta öldürüldü

Son dakika! Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.