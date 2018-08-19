Hayvan pazarında yer kavgası: 14 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da hayvan pazarında, satıcılar arasında çıkan yer kavgasında 14 kişi yaralandı.
Yenice Mahallesi'ne kurulan hayvan pazarında, sabah saatlerinde isimleri öğrenilemeyen hayvan satıcısı iki grup arasında yer nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat, taş ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için pazar yerinde güvenlik önlemi aldı.
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