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Hayvan pazarında yoğunluk var, alıcı az

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:35 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarında yoğunluk sürerken, besiciler kurbanlıklarını satma, alıcılar ise uygun fiyatın peşinde.

Hayvan pazarında yoğunluk var, alıcı az

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarında yoğunluk sürerken, besiciler kurbanlıklarını satma, alıcılar ise uygun fiyatın peşinde.
Bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla oranla aynı seviyede olduğunu anlatan besiciler, istedikleri satışı bu bayram elde edemedi. Geçen Kurban Bayramı'nda küçükbaşları 2 bin TL civarında sattıklarını söyleyen bir besici, fiyatların bu yıl da aynı olduğunu aktardı. Kurbanlık almak için pazara gelen Ahmet Yıldız, hem alıcıların hem satıcıların memnun olmadığını söyleyerek, "Küçükbaş hayvan almaya geldik, fiyatlar eskiye nazaran biraz daha yüksek gözüküyor ama vatandaşın yine de alım gücü olmadığını görebiliyoruz. Fiyatlar yüksek olduğu için biz de bakmakla yetineceğiz" dedi.
15 yıldan beri hayvan satıcılığı yaptığını ifade eden Mehmet Doğruca, kurbanlıkların genelde bayramın birinci ve ikinci günü satıldığını belirterek, "Ben bu pazar da hayvanlarımı satmaya geldim. Bu yıl fazla gelen yok. Geçen yıl daha iyiydi" dedi.

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Hayvan pazarında yoğunluk var, alıcı azHayvan pazarında yoğunluk var, alıcı azHayvan pazarında yoğunluk var, alıcı azHayvan pazarında yoğunluk var, alıcı az

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