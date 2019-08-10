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Hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 17:33 | Son Güncelleme

Sivas ve Kırşehir'de canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı arifesinde hareketlilik arttı

SİVAS/KIRŞEHİR (AA) - Sivas ve Kırşehir'de canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanıyor.

Sivas'ta havaalanı yolu kenarında kurulan küçükbaş ve büyükbaş kurban pazarında arife günü hareketilik arttı.

Bayrama saatler kala elindeki kurbanlıkları satmak için uğraşan satıcılar ile alıcılar arasında sıkı pazarlık yapıldı.

Aldıkları küçükbaş kurbanları sırtlarında taşıyan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

- Kırşehir

Kırşehir'deki hayvan pazarında 10 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş kapasitesinin tamamı, bayram öncesi doldu. Hareketliliğin yaşandığı pazarda, çevre illerden de çok sayıda vatandaş kurbanlıklarını almak için Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarına geldi.

Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, AA muhabirine, canlı hayvan pazarının 1 aydır açık olduğunu, arife günü ciddi yoğunlukla karşılaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından birine sahip olduklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İlimize çok yoğun şekilde diğer illerden hayvan sevkıyatı yapılıyor. Kars, Ardahan, Adıyaman, Erzurum, Ağrı, Muş, Yozgat, Niğde, Konya, Kayseri ve Ankara gibi 30 ilden hayvan getiriliyor. 10 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş olmak üzere toplam 15 bin hayvanımız var. Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Niğde'deki vatandaşlarımız da gelerek, kurbanlarını buradan alıyor."

Hayvan pazarında ücretsiz kantar bulunduğunu, canlı ağırlığa göre rahatlıkla alışveriş yapıldığını vurgulayan Çelik, 24 kamera ile sürekli hayvan giriş, çıkışı, satışının da kontrol edildiğini söyledi.

Besici Ramazan Altuner de 26 aylık tosununu satmaya getirdiğini anlatarak, "22 bin lira fiyat istiyoruz. 1 ton 200 kilogram canlı ağırlığı var. Karkas et olarak ise 650 kilogram gelir. Hayvana talip var, 19 bin lira veriyorlar. Biz de o fiyata vermedik." dedi.

Tosunun satış fiyatının araba fiyatlarıyla kıyaslanmasını da değerlendiren Altuner, "Neredeyse bir araba edecek fiyat diyenler var ama arabanın yıllık 500-600 lira sigorta maliyeti var. Ancak bu hayvan sadece 5 bin liradan fazla yem yiyor. Bakımı da var. O fiyatları bu hayvanlar hak ediyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kurban pazarı Sivas

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