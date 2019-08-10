Hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

SİVAS/KIRŞEHİR (AA) - Sivas ve Kırşehir'de canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanıyor.

Sivas'ta havaalanı yolu kenarında kurulan küçükbaş ve büyükbaş kurban pazarında arife günü hareketilik arttı.

Bayrama saatler kala elindeki kurbanlıkları satmak için uğraşan satıcılar ile alıcılar arasında sıkı pazarlık yapıldı.

Aldıkları küçükbaş kurbanları sırtlarında taşıyan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

- Kırşehir

Kırşehir'deki hayvan pazarında 10 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş kapasitesinin tamamı, bayram öncesi doldu. Hareketliliğin yaşandığı pazarda, çevre illerden de çok sayıda vatandaş kurbanlıklarını almak için Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarına geldi.

Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, AA muhabirine, canlı hayvan pazarının 1 aydır açık olduğunu, arife günü ciddi yoğunlukla karşılaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından birine sahip olduklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İlimize çok yoğun şekilde diğer illerden hayvan sevkıyatı yapılıyor. Kars, Ardahan, Adıyaman, Erzurum, Ağrı, Muş, Yozgat, Niğde, Konya, Kayseri ve Ankara gibi 30 ilden hayvan getiriliyor. 10 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş olmak üzere toplam 15 bin hayvanımız var. Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Niğde'deki vatandaşlarımız da gelerek, kurbanlarını buradan alıyor."