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Hayvan pazarlarında bayram bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:49 | Son Güncelleme

Erzurum ve Ağrı'daki besiciler ellerindeki kurbanlıkların büyük çoğunluğunu satmanın mutluluğunu yaşıyor - Besici Hikmet İme: - "Kurbanlıkların büyük bölümünü sattık ama elimizdekileri bitiremedik. Satışlar ve vatandaşların ilgisi çok iyiydi" - Besici Zeynel Çakmak: - "20 büyükbaş hayvanımızı pazara getirdik, çoğunu sattık ve elimizde 2 tane kaldı. Bu kurbanlıkların da satılmasını bekliyoruz"

ERZURUM/ Türkiye'de hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu Erzurum ve Ağrı'da besiciler, ellerindeki kurbanlıkların tamamına yakınını sattı.

Hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin ikinci en büyük kenti Erzurum'da, Kurban Bayramı öncesinde iyi geçen satışlar besicileri mutlu etti.

Besiciler, aylardır harcadıkları emeğin karşılığını almak için Aziziyle ilçesindeki Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'na getirdikleri kurbanlıkların büyük bölümünü sattı.

Küçükbaş hayvanlarını bin ile bin 500, büyükbaş hayvanlarını ise 5 bin ile 25 bin lira arasında satan besiciler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ellerinde kalan az sayıdaki kurbanlıkları satmaya çalıştı.

Besici Hikmet İme, yaptığı açıklamada, kurbanlık satışlarının beklediklerinden çok daha iyi geçtiğini belirterek, "Kurbanlıkların büyük bölümünü sattık ama elimizdekileri bitiremedik. Bunun nedeni de Erzurum'un hayvancılık kenti olmasıdır. Satışlar ve vatandaşların ilgisi çok iyiydi." dedi.

- Ağrı

Ağrı'da bayramın ilk günü, kurbanlıkların büyük çoğunluğunun satıldığı Ağrı Hayvan Borsası'nda yoğunluk azaldı.

Bayram öncesi sıkı pazarlıklarla hayvanların büyük çoğunluğunu satan besiciler, ellerindeki son kurbanlıkları da bitirmeye çalışıyor.

Besicilerden Zeynel Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elinde kalan 2 büyükbaş hayvanı satmak için beklediğini ifade ederek, "20 büyükbaş hayvanımızı pazara getirdik, çoğunu sattık ve elimizde 2 tane kaldı. Bu kurbanlıkların da satılmasını bekliyoruz. Bayramın birinci günü genelde müşteri oluyor. Fırsatçılık yapıp bekleyen var. İnşallah bunları da satacağız. Hayvanlarımız satılıncaya kadar buradayız." diye konuştu.

Pazarda 400 küçükbaş hayvanının büyük bölümünü satan, kalan 50 taneyi de satmak için bekleyen besici Enver Cengiz de kurbanlık alımını son güne bırakanlar dolayısıyla ümitli olduğunu söyledi.

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