Hayvan pazarlarında bayram bereketi

ERZURUM/ Türkiye'de hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu Erzurum ve Ağrı'da besiciler, ellerindeki kurbanlıkların tamamına yakınını sattı.

Hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin ikinci en büyük kenti Erzurum'da, Kurban Bayramı öncesinde iyi geçen satışlar besicileri mutlu etti.

Besiciler, aylardır harcadıkları emeğin karşılığını almak için Aziziyle ilçesindeki Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'na getirdikleri kurbanlıkların büyük bölümünü sattı.

Küçükbaş hayvanlarını bin ile bin 500, büyükbaş hayvanlarını ise 5 bin ile 25 bin lira arasında satan besiciler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ellerinde kalan az sayıdaki kurbanlıkları satmaya çalıştı.

Besici Hikmet İme, yaptığı açıklamada, kurbanlık satışlarının beklediklerinden çok daha iyi geçtiğini belirterek, "Kurbanlıkların büyük bölümünü sattık ama elimizdekileri bitiremedik. Bunun nedeni de Erzurum'un hayvancılık kenti olmasıdır. Satışlar ve vatandaşların ilgisi çok iyiydi." dedi.

- Ağrı

Ağrı'da bayramın ilk günü, kurbanlıkların büyük çoğunluğunun satıldığı Ağrı Hayvan Borsası'nda yoğunluk azaldı.