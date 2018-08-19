Hayvan pazarlarında bayram yoğunluğu

Bayrama az bir süre kalmasıyla alıcıların pazara gelmeye başladığını belirten Keleşoğlu, "Geçen yıl sanki yoğunluk daha fazlaydı. Gelen alıcılar ucuz hayvan arıyor. Fiyatlar geçen yıla göre 100-200 lira arasında biraz arttı. Geçen yıl bin liraya verdiğimiz koçu bu yıl yaklaşık bin 200 liraya veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'nın çeşitli bölgelerinde kurulan, il içi ve dışından çok sayıda besicinin getirdiği küçük ve büyükbaş hayvanlar pazarlarda sergileniyor.

Kurbanlık satın alan Halil Demir de ailesi için aynı anda 3 küçükbaş satın aldığını dile getirdi.

Satıcıyla sıkı pazarlık sonucu 3 kurbanlığı 3 bin 300 liraya satın aldığını kaydeden Demir, "Fiyatlar şu an biraz yüksek görünüyor. Tabii haklı olarak besiciler çok masraf yapıyor çünkü hayvanların maliyeti de yükseldi. Ben de tanesini bin 100 liradan olmak üzere 3 koç satın aldım. Yüce Allah herkesin yapacağı kurban ibadetini kabul ve hayır eylesin." şeklinde konuştu.

- Malatya

Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Sivas, Diyarbakır, Adıyaman ve farklı illerden pazara gelen kurban satıcıları, hayvanlarını satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Canlı hayvan pazarına Diyarbakır'dan 30 büyükbaş hayvan getiren Halis Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satışların iyi gittiğini söyledi.

Sarıoğlu, 2 günde 10 hayvan sattığını belirterek, "Kurbanlığın canlı kilogram fiyatı 18 lira. Alıcıları pazara bekliyoruz. Geçen yılda kurbanda kilogramını 18 liraya sattık. Vatandaş gelsin, kurban alsın, mutlu olsun. Kurban kesecekler, yerli malı kurbanlık alsınlar, milli servete sahip çıksınlar. Herkes kazansın." diye konuştu.