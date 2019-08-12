HABER

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 13:12 | Son Güncelleme

Gaziantep ve Adıyaman'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban satışları devam ediyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Adıyaman'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında az da olsa hareketlilik sürüyor.

Kurban alımını bayramın ikinci gününe bırakan vatandaşlar, belediye ekiplerince kentin çeşitli noktalarında oluşturulan hayvan pazarlarına gitti.

Merkez Şehitkamil ilçesi Maaşkuyu Caddesi'nde kurulan, kentin en büyük hayvan pazarlarından Umut Hayvan Pazarı'nda, kurban satışı devam ediyor.

Besici Hasan Kiraz, düne göre yoğunluğun azaldığını belirterek, "Dün daha çok yoğunluk vardı, bugünün 2-3 katı yoğundu. Bugün biraz az yoğunluk var. Allah, herkese böyle güzel kurbanlıklar nasip etsin." dedi.

Besici Selami Orhan, bu yıl küçükbaş hayvan satışının düştüğünü, büyükbaş hayvan satışının arttığını ifade ederek, büyükbaş kurbanlıkların daha avantajlı olduğunu söyledi.

Mehmet Oktay Yılan, kurban alımı için ikinci günü tercih ettiklerini dile getirerek, "Bayramın ikinci günü daha sakin, daha ferah, daha temiz oluyor. İlla birinci günü kesilecek diye bir şey yok, 2. günü de 3. günü de kesilebilir." diye konuştu.

Hanifi Kaplan, ilk gün bayram ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, ikinci gününün daha sakin olması nedeniyle kurban alımını ikinci güne bıraktıklarını dile getirdi.

- Adıyaman

Adıyaman'da bayramın ikinci gününde vatandaşlar daha düşük fiyatlarla kurbanlık almak için pazarlıklarını sürdürüyor.

Bayramın ilk gününe göre daha sakin olan kurban pazarlarında satışlar azalırken, satıcılar ise hayvanlarını bir an önce satabilmek için fiyatlarını düşürdü.

Eğriçay Kurban Pazarı'na kurban almaya gelen Nuri Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fiyatların uygun olduğu gördüm. Pazarlığımı yaptım ve kurbanımı aldım. Allah hayırlı etsin." dedi.

Besici Mustafa Yılmaz ise kurban pazarlarında hareketliliğin az da olsa bayramın ikinci gününde de devam ettiğini, vatandaşların uygun fiyatlardan kurbanlık aldığını söyledi.

Yılmaz, dün 1600 liradan satılan büyükbaş hayvanın 1300 liraya kadar düştüğünü ifade etti.

Besici Ahmet Kaban ise "Vatandaşlar ilk güne göre az da olsa gelip kurbanlarını alıyor. Satışlardan memnunuz." diye konuştu.

Sinan Tabak da bayramın ikinci gününde besici ile pazarlığını yapıp pazardan mutlu ayrıldığını kaydetti.

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

- Gaziantep ve Adıyaman'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban satışları devam ediyor

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Gaziantep hayvan pazarı kurban bayramı kurban satışı

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Mesut Özil bombası! Transfer...

Mesut Özil bombası! Transfer...

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da hamamda korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk havuza düştü

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Bolu'da yabani hayvan postları ele geçirildi

Hepsi araçta bulundu!

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika! TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Edirne'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

Mobil radar tespit etti! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.