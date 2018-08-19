HABER

Hayvan pazarlarında sıkı pazarlıklar yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanırken, besiciler maliyetlerin, kurbanlık alacaklar ise kurbanlık fiyatlarının yüksekliğinden yakınıyor - Kurbanlık almak isteyen İlhan Çelebiler: "Küçükbaş kurbanlıklar bin 100 liradan başlıyor, artarak devam ediyor. Büyükbaşlar ise 5 bin liradan başlıyor" - Kurban alıcısı Abdurrahman Kaya: "İstediğim hayvanı aldım. Fiyatı da bayağı uygun oldu, düşündüğüm kiloya geldi"

KARS/AĞRI (AA) - Yurdun önde gelen hayvancılık merkezlerinden Doğu Anadolu'da, kurbanlıklar pazar alanlarında sıkı pazarlıkla alınıyor.

Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars ve Ağrı'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazar alanlarında hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler ile müşterileri arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı alanlarda renkli görüntülere sahne oluyor. Bayram öncesi kurban satıcıları, kurbanlıklarının fiyatlarını sabit tutup aylardır harcadıkları emeklerinin karşılığını almak isterken alıcılar da fiyatların düşmesini istiyor.

Kars Hayvan Pazarı'na kurbanlık almaya gelen İlhan Çelebiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan pazarına kurbanlık almaya geldiğini söyledi.

Çelebiler, vatandaşların bayrama 1-2 gün kala kurbanlıklara yoğunluk gösterdiğini ifade ederek, "Küçükbaş kurbanlıklar bin 100 liradan başlıyor, artarak devam ediyor. Büyükbaşlar ise 5 bin liradan başlıyor." dedi.

Besici Özcan Mezin, kurbanlıkların önceki yıllara göre düşük olduğunu ancak vatandaşların pahalı bulduğunu ifade ederek, "Kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla düşük, etin kilosu halen 30-35 lira. Elimde şimdi bir kurbanlık var ve 6 bin, 6 bin 500 lira istiyoruz. Yaklaşık 180-190 kilo et verir." diye konuştu.

Besici Mehmet Kaya da vatandaşların piyasayı yüksek bulduğunu belirterek, "Küçükbaş hayvan satıyorum, bin ya da bin 100 lira istiyoruz. Bazıları kurban almayı son güne bırakıyor. Son gün gelseler de çok fazla fiyat düşmez çünkü et pahalı fiyatlarda 50-100 lira düşer onun dışında düşmez." ifadesini kullandı.

- Ağrı

Besicilerden Nesim Taşdemir, pazara gelen alıcıların sadece fiyat sorup gittiğini belirterek, kurban öncesi elindeki hayvanları satmayı umduğunu aktardı.

Kıran kırana pazarlığa rağmen alıcının istediği fiyata inmeyen besici Mehmet Şirin Yıldırım ise alıcının zarar edebileceği bir fiyata hayvanını almak istediğini savundu.

Besiye aldığı hayvanları kurban için pazara getirdiğine dikkati çeken Fatih Kaya, "Biz de alıp satıyoruz. Kar etmezsek veremiyoruz. Alıcılar pazarlıkla etin kilosunun 30-31 liraya düşmesini istiyor. Bu devirde öyle bir piyasa yok. Bu sene batıda hayvan satılıyor ama doğuda satılmıyor." ifadesini kullandı.

Sıkı pazarlıkla aldığı hayvanı değerlendiren Abdurrahman Kaya, et kilosunu aklındaki fiyata denk getirdiği için mutlu olduğunu anlatarak, "İstediğim hayvanı aldım. Fiyatı da bayağı uygun oldu, düşündüğüm kiloya geldi." dedi.

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
Avcılar'da vahşet!Avcılar'da vahşet!
Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer bayramı provasıVatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer bayramı provası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Kars

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

İlginizi Çekebilir

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

Taksim'in ortasında şaşırtan görüntü! Paraları böyle bölüştüler

Taksim'in ortasında şaşırtan görüntü! Paraları böyle bölüştüler

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.