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Hayvan pazarlarının "tosunları" alıcılarını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

Türkiye'de büyük ve küçükbaş hayvancılıkta önemli merkezlerinden olan Kars ve Ağrı'da Kurban Bayramı dolayısıyla pazarlarda satışa sunulan tonluk boğalar ilgi görüyor - Bir ton 100 kilogramlık boğa "Şahin"in sahibi Naci Kösedağ: - "Şahin 1 ton 100 kilogram ağırlığında ve 15 bin liraya satışta. Şimdiden alıcısına hayırlar getirmesini diliyorum" - Şampiyon adlı boğanın sahibi besici Hüseyin Durmuş: - "Meydanı gezin bundan başka bir Şampiyon bulamazsınız. Şampiyon şu an 950 kilogram. Şampiyonu 14 bin 500 liraya birine sattım" - Karslı besici Güven Demir: - "Satışlar geçen seneye göre daha düşük, fiyatlarda yükselme yok ama talep çok az. Püskül adlı boğamı kurbanlık amacıyla satmaya getirdim, 18 bin 500 istiyoruz"

AĞRI/KARS (AA) - Türkiye'de büyük ve küçükbaş hayvancılıkta önemli merkezlerinden olan ve kurulan hayvan pazarlarıyla bölgedeki vatandaşların ilgisini çeken Kars ve Ağrı'da satışa sunulan tonluk boğalar ilgi görüyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala birbirinden iri ve otomobil fiyatlarına alıcı bekleyen, değerleriyle pazarları süsleyen boğalar göz dolduruyor.

Ağrı Hayvan Borsasında ve Kars'taki hayvan pazarında Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık alışverişi de yoğun şekilde devam ediyor. Bir birinden güzel, iri ve kilolarıyla dikkati çeken büyükbaş hayvanlar, özellikle kurbana ortak girmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ağrı'daki pazarda görücüye çıkan 1 ton 100 kiloluk "Şahin" ve "Bora" adlı boğalar 15 bin liradan alıcı beklerken, 950 kilo ağırlıktaki "Şampiyon" adlı tosun sıkı pazarlık sonucu 14 bin 500 liradan alıcı buldu. Kars'ta da satışa sunulan bir tonluk "Püskül" adlı boğa da 18 bin 500 liradan alıcı bekliyor.

Sahipleri tarafından isimleriyle tanıtılarak satışa sunulan tonluk boğalar, alıcıların fiyat yüksekliği şikayetlerine rağmen en fazla satılan kurbanlıklar arasına giriyor.

Şikayetlere aldırış etmeyen ve uzun zamandır kurbanlık için özel olarak besledikleri hayvanlarını pazarda sergileyen besiciler, zor olmasına rağmen satış yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

- Bir ton 100 kiloluk "Şahin" 15 bin lira

Ağrı'da "Şahin" adlı boğanın sahibi besici Naci Kösedağ, AA muhabirine, birçok ildeki benzer kurbanlıklara göre uygun bir fiyatla tosununu pazara getirdiğini belirterek, fiyattaki uygunluğun büyükbaş hayvan ithali sayesinde olduğuna dikkati çekti.

Bunun kendilerini etkilediğini ancak vatandaşın bu avantajı düşünmeden fiyat konusunda şikayet etmeye devam ettiğini aktaran Kösedağ, "Yakışıklı olduğu için adını 'Şahin' koydular, Şahin'i 7-8 aydır besliyoruz. Ama verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz. Şahin bir ton 100 kilogram ağırlığında ve 15 bin liraya satışta. Şimdiden alıcısına hayırlar getirmesini diliyorum. Allah kaza, bela vermesin. Bakalım kimin nasibi olacak." diye konuştu.

- 14 bin 500 liraya "Şampiyon"u aldı

Şampiyon adlı boğanın sahibi Hüseyin Durmuş da tüm besiciler gibi satılığa çıkardığı "Şampiyon" adlı tosunun hak ettiği değerden daha aşağıya sattığını söyledi.

"Şampiyon" adlı boğayı 15 bin liradan satışa çıkarttığını ancak 14 bin 500 liraya sattığını anlatan Durmuş, "Vallahi zarar ediyorum. Meydanı gezin bundan başka bir 'Şampiyon' bulamazsınız. Hem iri, hem iyi hem de kilosu iyi. Şampiyon şu an 950 kilogram geliyor. Şampiyonu 14 bin 500 liraya birine sattım." ifadesini kullandı.

Şampiyon'u alan Hikmet Şahin ise fiyatlarda geçen yıla göre çok bir fark olmadığını belirterek, kazançlı bir alışveriş yaptığı için de ayrıca mutlu olduğunu söyledi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinden Ağrı'ya gelen Muzaffer Çelik de adını "Boran" koyduğu danayı Ağrı'da satışa çıkardığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Kurbanlar ucuz, 15 bin lira danaya istiyorum ama alan yok. Bunun doların yükselmesiyle ilgisi yok. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. Dayı gibi göründüğü için adını Boran bıraktık. Boran'ın alıcısını bekliyorum. İnşallah satıp gideceğim."

- "Püskül" 18 bin 500 liradan alıcı bekliyor

Karslı besici Güven Demir de Kars'ta canlı hayvan alım satımı yaptığını, bir tonluk "Püskül" adlı boğayı pazara getirerek satışa sunduğunu söyledi.

Demir, Kurban Bayramı'na sayılı günler kalması nedeniyle pazarlarda hareketlilik yaşandığı ancak alıcı bulmakta zorluk çektiklerini anlatarak, "Satışlar geçen seneye göre daha düşük, fiyatlarda yükselme yok ama talep çok az. Püskül adlı boğamı kurbanlık amacıyla satmaya getirdim, 18 bin 500 istiyoruz, şu an talibini bekliyor." dedi.

Boğanın yaylada beslendikten sonra kurbanlık için besiye alındığını ifade eden Demir, "Kars'ta tosunlar, hayvanları genellikle tohumlanmak amacıyla alınır, her evde 1-2 tane alınır. Vatandaşlar tosunları ineklerini tohumladıktan sonra 3-4 ay besiye alır, Kurban Bayramı yaklaştığında satışa sunarlar. Tosunlar bir dönem yaylada beslenir, yayladan getirildikten sonra da birkaç ay özel besiye alınır. " diye konuştu.

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Ağrı Ağrı Hayvan Borsası kurban satışı kurbanlık

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