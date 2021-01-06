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Hayvan sahiplendirme bahanesiyle dolandırıcılık

06.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Adana polisi sosyal medya üzerinden kedi ve köpek sahiplendirme bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen bir kişiyi yakaladı.

Adana polisi sosyal medya üzerinden kedi ve köpek sahiplendirme bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen bir kişiyi yakaladı. Zanlının dolandırdığı paralarla nişanlısıyla Bodrumda da tatil yaptığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre S.B.(23) sosyal medya üzerinden “ücretsiz sahiplendirme” isimli bir hesap açarak kedi ve köpek fotoğrafları paylaştı. Daha sonra kendisini Ankara’dan arayan Aşkım Ç. (49) isimli kişiye beğendiği köpeği göndermek için masraf adı altında 150 lira, Bursa’dan arayan Arzu G.’nin beğendiği köpeği göndermek için 500 lira, İstanbul’dan arayan Burak Ö.’ye ise beğendiği kediyi göndermek için 300 lira istedi. Şahıslar hayvan sahiplenmek için bu paraları verilen hesaba yatırdı. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen hayvanlar bir türlü gelmedi. Bunun üzerine 3 şahısta polise başvurdu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı sosyal medya incelemesinde zanlının Adana’da olduğu belirlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilgi doğrultusunda S.B.’yi incelemeye aldı. Polisin yaptığı çalışmada 6 aylık hesap hareketliliğinin 69 bin lira olduğunu nişanlısı A.P.(25) ile İzmir, Bodrum ve Antalya’da tatil yaptığı tespit edildi. Ayrıca zanlının yakalanmamak paraları sürekli hesaptan hesaba aktardığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından polis zanlının adresini tespit etti. Toros Mahallesi’nde gözaltına alınan zanlı böyle bir sosyal medya hesabı olmadığını, hayvan sahiplendirme bahanesiyle dolandırıcılık yapmadığını bir arkadaşının kendi hesabını istediğini ona hesap numarasını verdiğini söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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