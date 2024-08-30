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Hayvan sahipleri isyan etti: "Türk çoban bulamıyoruz"

30.08.2024 16:00
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Tarım ve hayvancılığın merkezlerinden biri olan Sivas'ta, çoban bulamayan sürü sahipleri isyan etti. Hayvancılıkta olmazsa olmaz çobanlık mesleğini icra edecek kimseyi bulamayan sürü sahipleri, çareyi ya sürülerini satmakta ya da yabancı çobanlarda buluyor. Ayrıca ek olarak yabancı çobanların 30 GB mobil internet talep etmesi şaşkına çevirdi.

Hayvan sahipleri isyan etti: "Türk çoban bulamıyoruz"

Hayvancılıkla geçimini sağlayan iller çoban bulmakta zorluk çekiyor. Hayvanlarıyla ilgilenecek çobanı bulamayan bazı sürü sahipleri çareyi sürülerini satmakta bulurken, direnen sürü sahipleri ise çobanların istekleri karşısında şaşkına döndü.

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BENDEN 30 GB İNTERNET İSTİYOR ONU DA ALIYORUM

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesinde yaşayan Fikri Demiray, çoban sıkıntısı nedeniyle herkesin hayvanlarını sattığını belirtti. Artık Türk çoban kalmadığını belirten Demiray, “400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum. Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum” ifade etti.

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‘‘BEN 40 BİN LİRAYI BİR AYDA AİLEMLE HARCAYAMIYORUM’’

Çoban ve çobanların problemlerinin bir türlü bitmemesinden yakınan Demiray, “Türk çoban yok. Afganlı çobanlarsa bizlere mum tutturuyorlar. Devlet bize yardımcı olsa hayvancılık devam etse Türkiye'de et bedava olur. Çoban sıkıntısı nedeniyle artık herkes hayvanlarını satıyor. Şimdi ben 30 bin lira maaşla çoban tuttum. Kendimi zorlayarak maaş ödüyorum. Türk çoban diye bir şey kalmadı. Türk çoban olmadığı için de Afgan çobanlar bizlere her istediklerini yaptırıyorlar, bıktık artık. Çoban konusu bizi rahatsız ediyor. Artık bu sorun hayvancılıktan bıktırdı. Aylık gideri 40 bin liraya mal oluyor. Ben 40 bin lirayı bir ayda ailemle harcayamıyorum. Her şeyi ben ödüyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum. En azından sigortasını ödese gerisini yine biz hallederiz. 15 yıl önce bizim köyümüzde üç tane sürü vardı. Çoban sıkıntısı nedeniyle şimdi sadece bende kaldı. Ben de şimdilik dayanıyorum sonu ne olacak bilmiyorum. Devlet çoban sıkıntısını çözse hayvancılık artar et fiyatları düşer. Bizim coğrafyamız şahane” diye belirtti. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
internet Çoban Sivas isyan
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