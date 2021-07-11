Hayvan Severler Erdoğan’dan Veto ve Söz Hakkı Talep Ediyor

Hayvan severler ve hak savunucusu örgütler, Hayvanları Koruma Kanunu’nun hayvan katliamlarını önlemek için yetersiz kalacağını belirterek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yasayı veto etmesini talep ediyor.

Türkiye’de Emine Erdoğan’ın ‘first lady’ olarak yasalaşacağı sözünü vermesinin ardından aylarca rafta bekledikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP Grubu’na talimatıyla TBMM’nin gündemine alınmış olan hayvanlar ile ilgili düzenleme sivil toplum kuruluşlarını memnun etmedi. Hayvan severler, AKP’nin yasalaştırdığı teklifi Erdoğan’ın veto etmesi, ardından kendilerine söz hakkı tanınarak “Hayvanları Koruma Kanunu” değil “Hayvan Hakları Kanunu” yapılmasını istiyor.

AKP’nin sunduğu yasa teklifi, Hayvanları Koruma Kanunu olarak TBMM’de yasalaştı ancak hem adıyla hem de içeriğiyle hayvan severleri ve hak savunucuları açısından yetersiz ve yanlış bulundu. Pazar günü Ankara Ulus’taki Atatürk Anıtı önünde aileleriyle birlikte pek çok hayvan sever, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak yasayı veto yetkisini kullanması için çağrıda bulundu. Bu amaçla bazı çocuklarca “Tayyip dede bizi duy” yazılı dövizler taşınması dikkat çekti.

Hayvan haklarıyla ilgili pek çok sivil toplum örgütünce ortaklaşa düzenlenen eylemde, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtır yeni yasaya neden karşı çıktıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çıtır, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel ve Komisyon Üyesi AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ı eleştirerek, “Yüzüme baka baka hayvanları nasıl yok ettireceklerini, hayvanlar üzerinden firmalara nasıl para kazandıracaklarını anlatıyorlar. Karşımızda devletin milletvekili var. İyi niyetli olsalardı kanunu doğrudan Türk Ceza Kanunu’na koyarlar, belediyelere idari yaptırım uygularlardı. Fakat bu yapılmadı. Yalan rüzgarı halinde bize tuzaklarla dolu bir kanun getiriyorlar. Ben onların Sayın Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verdiklerini görüyorum. Çıkıp basına da yanlış bilgi veriyorlar. Yok hayvan mal kapsamından çıkarıldı, can kapsamına alındı. Hangi mal kapsamı kardeşim, can satılır mı?” diye konuştu.

Çıtır, Türkiye’de 1.389 belediyeden 1.200’ünde hayvanlar için bakım evi olmadığını ancak AKP’li vekillerin kendilerine “1 yılda 1 milyon kısırlaştırma yapacağız” dediğini aktardı ve dolayısıyla hayvanlara eziyet edileceği görüşünü ifade etti.

Ankara Barosu: "Şikayet ve hukuki takip hakkımız elimizden alınıyor"

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğba Gürsoy ise, TBMM’de yasalaşmış olan kanuna ilişkin hukuki çerçeve hakkında bilgi verdi. AKP’nin Meclis’te çok güzel bir yasal çalışma yapılıyormuş sunumu yaptığını ancak bu yasayla birlikte hayvanlara yönelik suç işleyenler için “cezasızlık” öngörüldüğünü söyleyen Gürsoy, “Barolar, STK’lar, yerel hayvan koruma gönüllüleri, hayvana tecavüz vakasında, hayvanın bacakları kesildiğinde, yakıldığında, öldürüldüğünde şikayetçi olamayacak. Tarım Bakanlığı’nın ekibi bütün Türkiye’deki hak ihlallerine yetişmeye yetmez. STK’lar bunun için var. Hak ehliyetimizin elimizden alındığı bir yasa Anayasa’ya aykırı. Bu haliyle onaylanırsa uluslararası platformlar da dahil dava açmak zorunda kalacağız” dedi.

Erdoğan’a gözyaşları içerisinde “veto” çağrısı yapıldı

Eylemde söz alan hayvan hakları savunucusu Berkan Koray Yıldırım, hayvanları korumaktan aciz bir yasal düzenleme yapılmış olduğunu vurgulayarak, “Hayvan Hakları olarak bile geçirmekten çekindiler. Hayvanları Koruma Kanunu olarak geçirildi bu yasa” görüşünü artardı. Erdoğan’ın yasayı veto etmemesi halinde gelecek genel seçimlerde AKP’nin milyonlarca hayvan sever oyunu kaybedeceği görüşünü savunan Yıldırım, Erdoğan’ın TBMM’deki sürece hayvan severler davet edilmeli yönünde görüşüne rağmen Komisyon sürecinde kendilerini dikkate alan bir yaklaşım sergilenmediğini aktardı. Hayvan sever Dilek Akbay yasal düzenlemeyle hiçbir hayvan için koruma vaat edilmediğini belirtti. Nuriye Tütün’ün göz yaşları içerisinde “Sayın Cumhurbaşkanım, vicdanını eline koy. Bu yasayı veto et. Bu yasayı tekrar ele alın. Ne olursunuz sesimizi duyun. Ne olursunuz kurtarın bu hayvanları Cumhurbaşkanım. Size yalvarıyorum ya. Ben öldüm bu hayvanlara. Gecem, gündüzüm yok. Ben 6 senedir, sokakta yaşıyorum. Gittim bu hayvanlar için dağdan, taştan ev buldum. Bir Allah’ım var, bir de sen varsın. Bu hayvanlarını eline al Sayın Cumhurbaşkanım, bu kadar insanın sesini duy” şeklindeki sözleri dikkat çekti. Fatime Aydoğan da, Erdoğan’dan yasayı veto etmesini beklediklerini ancak bu olmazsa hayvanlar için eylemler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

