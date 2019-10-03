"Hayvan sevgisi depresyonu önlüyor"

Uzman Klinik Psikolog Dilek Gülveren, “Evcil hayvanlarımız negatif duygulardan uzaklaşmamıza ve stresimizi azaltmaya destek oluyor. Özellikle hayvan sevgisi ile erken tanışan çocuklar özgüven sahibi, empati kurabilen bireyler olarak yetişebiliyor” dedi.

Günümüzde depresyonun birçok insanın yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Medical Park İzmir Hastanesi Psikoloji Kliniğinden Uzman Klinik Psikolog Dilek Gülveren, depresyon hastalığında da hayvan destekli tedavilerin uygulandığını söyledi. Gülveren, “Hayvan destekli tedaviler, yaşam kalitesini artırırken, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik hallerinin korunmasına yardımcı oluyor. Hayvan etkileşiminde olan insanlarda ise özgüven artışı, dengeli ruh hali ve bununla birlikte gelişen sağlıklı bir sosyal çevre gözleniyor. Depresyonun en belirgin semptomları olan istek kaybı, enerji düzeyinde azalma, mutsuzluk ve günlük yaşamın sorumluluklarını yerine getirmede zorlanmadır. Depresyon tedavi protokollerinde, yürüyüş de olmak üzere değişik spor aktiviteleri önerilir. Bu kapsamda bir evcil hayvanla yapılacak olan kısa yürüyüşler tedavi derinliğini artıracaktır” dedi.