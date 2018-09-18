Hayvan sevgisi evinden etti

Apartman sakinlerinin tepkisine rağmen hayvanları yüzüstü bırakmadığını ifade eden Üzmez, "Bir aydan beri böyle sokakta uyuyorum. Önceleri kardeşimin bahçesindeydim. Kardeşim bana 'hayvanlarınla beraber pılını pırtını topla burdan çek git' dedi. Ben de kardeşime 'pılımı pırtımı toplayamam köpeklerimi alır giderim' dedim. Böylece dışarıda yaşamaya başladım. Ömrüm yettiği kadar hayvanlarıma bakacağım. 8 köpeğim, 6 kedim var, bunları da yanıma alacağım. Hayvanlarım dostlar, canlar, ciğerler ve çocuklarımdır." dedi.

Günün büyük bölümünde hayvanseverlerin desteğiyle kedi ve köpeklerle ilgilenen Üzmez, geceleri ise binanın önüne konulan kanepede uyuyor.

Apartmanın bahçesinde hayvanlara bakmaya devam eden Üzmez, mahalle sakinlerinin şikayetlerinden dolayı kardeşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Bunun üzerine hayvanlarını yanına alan Üzmez, hayırseverlerin desteğiyle üç katlı bir binanın bahçesine konulan kanepede vakit geçirmeye başladı.

Yenimahalle'de babasından kalan emekli aylığıyla ile 13 yıldan bu yana sokak hayvanlarını besleyen Münevver Üzmez, bir süre önce oturduğu evin park yapılmak üzere yıkılması üzerine kardeşinin yanında yaşamaya başladı.

Hayvanlarından asla vazgeçmeyeceğini dile getiren Üzmez, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istedi.

- Belediyeye tepki

Mahalle sakinlerinden Semiha Taşdemir de hayvansever Üzmez'e, yaşadıkları binanın bahçesinde kalma imkanı verdiklerini söyledi.

Üzmez'i evine davet ettiğini ancak bu daveti kabul etmediğini aktaran Taşdemir, belediyenin de kendilerine yardımcı olmadığını öne sürdü.

Taşdemir, "Belediyenin normalde teyzeye bakması gerekirken, vatandaş olarak bizim de Münevver Teyze'ye bakmamıza mani oluyorlar. Derhal 'bu koltukları kaldırın biz size cezai işlem uygulayacağız' diyorlar. Eğer yardımcı olmayacaklarsa bizim teyzeye kendi imkanlarımızla bakmamıza da engel olmasınlar." diye konuştu.

Bu arada Yenimahalle Belediye Başkanlığı yetkilileri de bina sakinlerinin şikayeti üzerine zabıta ekiplerinin bölgeye giderek, incelemede bulunduğunu bildirdi.

