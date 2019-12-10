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Hayvan sevgisi ve yardımlaşma için okul bahçesine kümes yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:50 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bir ortaokulun öğretmen ve öğrencileri, okul bahçesinde atıl durumdaki kömürlüğü kümes yaptı.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bir ortaokulun öğretmen ve öğrencileri, okul bahçesinde atıl durumdaki kömürlüğü kümes yaptı. 60 tavuğun konulduğu kümes sayesinde hayvan sevgisi, yardımlaşma duygusu ve öğrencilerin okula ilgisinin artırılması amaçlanıyor.

Barbaros Ortaokulu ve Barbaros İmam-Hatip Ortaokulu öğretmen ve idarecileri, hayvan sevgisi, yardımlaşma duygusu ve öğrencilerin okula ilgisini artırmak amaçlı okul bahçesinde atıl durumdaki kömürlüğü kümes yapma kararı aldı. Bir ay önce çalışmaya başlayan okul yönetimi ve öğretmenler, öğrenci ile velilerin desteğiyle kömürlüğü tamir ettirip, boyattı. Kümes haline getirilen kömürlüğe 60 tavuk alındı. Öğrenciler, öğretmenleri yardımıyla boş zamanlarında ve teneffüslerde tavukların bakımını yaparak, yumurtalarını topluyor. Toplanan yumurtaların bir kısmı öğretmenlere satılarak tavuklara yem temin edilirken, kalanı da öğrenciler tarafından mahalledeki ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Okulu daha eğlenceli hale getirilen uygulama ile öğrencilerin okula bağlılığı amaçlanırken, diğer yandan öğrencilere hayvan sevgisi ve yardımlaşma duygusu öğretilmeye çalışılıyor.

'OKUL SADECE BİLGİ ÖĞRENİLEN YER DEĞİLDİR'

Projenin sorumlu öğretmeni fen bilimleri öğretmeni Sefa Köse, "Burası eskiden kömürlüktü ve atıl durumdaydı. Okul müdürümüzün izniyle öğrencilerimizle birlikte burayı kümes yapma kararı verdik. Şu anda burada 60 tavuğumuz var. Öncelikli amacımız çocuklara hayvan sevgisini aşılamak. Bunun dışında etrafımızdaki konu komşuya yumurta verebilmek, yardım yapabilmek. Devamsızlık yapan öğrencilerimiz vardı. Onları nasıl okula getirebiliriz diye düşündük. Onlara kümeste sorumluluk verdik ve bu işe yaradı. Okul sadece bilgi öğrenilen yer değildir. Aynı zamanda hayatın içindendir. Bunu fark ettirmeye çalıştık. Çocuklar kendi bahçelerindeymiş gibi burada hareket etsinler, rahat olsunlar istedik. Müdürümüz, idarecilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız yardımda bulundu. Bir velimiz bize tavuk bağışında bulundu. Öğretmenler, idareciler, öğrenciler hatta hizmetliler herkesin katkısı var burada. Hafta sonu bile çalıştık burada. Elde ettiğimiz yumurtaları yem parasını karşılamak adına öğretmen arkadaşlarımıza satıyoruz. Kalan yumurtaları da mahalleli komşulara dağıtmak istiyoruz" dedi.

'OKULA BAKIŞIM DEĞİŞTİ'

8'inci sınıf öğrencisi Orçun Yıldırım, "Bu proje sayesinde okula bakışım değişti. Çok devamsızlık yapıyordum. Artık yapmıyorum. Derslerimi takip ediyorum. Teneffüslerde de kümeste tavuklara bakıyorum. Tavukların yemlerini, sularını dolduruyorum. Yumurtalarını topluyoruz" diye konuştu.

Tuğçe Sivrikaya da, "Biz bu projeyle sosyal yardımlaşmayı öğrendik. Boş vakitlerimizde, teneffüslerimizde burada dolu dolu vakit geçirebiliyoruz" dedi. Ayşe Nur Medine Turan ise "Okulumuzun sadece bilgi öğrenecek yerle sınırlı olmadığını düşünüyorum. Doğa ile iç içe yaşıyoruz. Çok mutluyum" diye konuştu.

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