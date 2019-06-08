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Hayvan sevgisi YouTuber yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 12:16 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde yaşayan Turgut Canbaş (24), hayvan sevgisi sayesinde YouTuber oldu.

Hayvan sevgisi YouTuber yaptı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Uzundere ilçesinde yaşayan Turgut Canbaş (24), hayvan sevgisi sayesinde YouTuber oldu. Canbaş'ın 'Harikalar Diyarı' adını verdiği kümeste yüze yakın birbirinden ilginç hayvan bulunuyor.
Türkiye'nin sakin kentlerinden Uzundere'de bilgisayar üzerine iş yerleri bulunan Turgut Canbaş, hayalini kurduğu kümes hayvancılığı işini, babasıyla paylaştı. Babasının da destek vermesi üzerine evlerinin hemen yanındaki araziye çiftlik kurdu. Buraya kümes yapan Canbaş, babasının verdiği 16 kanatlı hayvanı beslemeye başladı. Günün çoğunu çiftlikte geçiren Turgut Canbaş, hayvanların videosunu çekip, video paylaşım sitesi YouTube üzerinden paylaştı. Geçen süre zarfından Turgut Canbaş'ın abone sayısı 80 bine ulaştı. YouTube'den aylık ortalama 2- 3 bin lira gelir elde eden Canbaş, kazandığı parayı da ‘Harikalar Diyarı’ adını verdiği kümesindeki hayvan sayısını arttırmak için harcadı. Turgut Canbaş, hedefinin kısa sürede milyonlara ulaşmak olduğunu söyledi.
Çiftliği kurmakta babasının kendisine büyük destek verdiğini vurgulayan Canbaş şöyle konuştu:
"Yaşadığım ilçe doğasıyla, yaşantısıyla ve insanı ile muhteşem bir yer. Sakin kent unvanı alan ilçemizdeki Tortum Şelalesi ve Yedi Gölleri gibi ben de adımı yavaş yavaş beslediğim hayvanlarla dünyaya duyurmaya başladım. Kümes hayvancılığı benim hayalimdi. Bunu fikrimi babama söylediğimde hiç düşünmeden destek verdi. Çiftliği kurduğumda 16 cins kanatlı hayvan verdi. 3 yıl içinde bu sayı 100'e ulaştı. Çiftlikte çektiğim video ve fotoğrafları paylaştığımda bu işe gönül verenler beni arayıp beğendiği hayvanın kendisini ya da yumurtasını istiyor. Ben de parayı alıp istediğini kargo ile gönderiyorum. Sattığım hayvanların yerine elimde olmayan türlerden alıp, çoğaltıyorum. Paranın her kuruşunu çiftliğe harcıyorum. Paylaştığım ilginç kanatlı hayvanlar büyük beğeni topluyor. Genelde tavuk, horoz ve kuş türlerinin bulunduğu çiftliğe gözüm gibi bakıyorum."
Hayvan sevgisini insanlara aşılamak istediğini söyleyen Canbaş, "Çiftliğimin kapısı herkese açık. Gezmek isteyen olursa hiçbir ücret ödemeden gezebilir. Hayvan sevgisi çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynuyor. Çocuğun çıkar gözetmeden bir hayvanla sevgi bağı oluşturması ve sorumluluk alması onu hayata hazırlayarak anne babalara da önemli kolaylıklar sağlıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hayvan sevgisi YouTuber yaptıHayvan sevgisi YouTuber yaptıHayvan sevgisi YouTuber yaptıHayvan sevgisi YouTuber yaptı

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