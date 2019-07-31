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Hayvan sevgisini aşılamak için bir ilke imza attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

Marmaris’in Bozburun Mahalle Muhtarlığı hayvan sevgisini aşılamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için bir ilke imza atarak, işlek noktalara bilgilendirme tabelaları konuldu.Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçelerinden biri olan Marmaris’e bağlı Bozburun Mahalle Muhtarlığı hayvan sevgisine yönelik önemli bir çalışmaya imza attı.

Hayvan sevgisini aşılamak için bir ilke imza attılar

Marmaris’in Bozburun Mahalle Muhtarlığı hayvan sevgisini aşılamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için bir ilke imza atarak, işlek noktalara bilgilendirme tabelaları konuldu.
Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçelerinden biri olan Marmaris’e bağlı Bozburun Mahalle Muhtarlığı hayvan sevgisine yönelik önemli bir çalışmaya imza attı. Muhtarlık ve gönüllü vatandaşların katkısı ile hazırlanan üzerinde “Bozburun’a hoş geldiniz. Köyümüz hayvan sever bir cennettir. Lütfen canlılarımıza iyi davranın. Aracınızı yavaş kullanın, hem kendi canınız ve çocuklarınız için hem de diğer canlılar için. Teşekkür ederiz” yazan altı tabela işlek noktalara konuldu. Çalışma hakkında Muhtar Duran Güleç İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

“Bütün canlıları koruma adına böyle bir çalışma yapıldı”
Hayvan sever bir mahalle olduklarını söyleyen Güleç, “Biz muhtarlık olarak hayvanlarımıza sevgimizi, saygımızı göstermek için böyle bir uygulama yaptık. Bu tabelaları mahallemizde altı noktaya koyduk. Ben doğada yaşayan tüm canlıları korumamız gerektiğini düşünüyorum“ dedi.
Hayvanlara şiddete karşı olduklarını belirten mahalle sakini Reyhan Dökmen, “Hayvanların hiçbirini ayırmadan hepsini seviyoruz. Köyümüzde de muhtarımızın inisiyatifi ile bütün canlıları koruma adına böyle bir çalışma yapıldı. Bu tür çalışmaların bilincin artmasında pozitif bir etkisi olacağını düşünüyorum. Her türlü şiddeti kınadığımız gibi hayvanlara şiddeti de sonuna kadar kınıyoruz” şeklinde konuştu.
Hayvan sever Servet Okan ise "Bu çalışmanın şiddet konusundaki bilinçlendirmede olumlu etkisi olacaktır. Şiddete karşıyız, çocuğumuz neyse hayvanlar da bizim için öyledir. Şiddete karşı hayvanların korunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Hayvan sevgisini aşılamak için bir ilke imza attılar

Hayvan sevgisini aşılamak için bir ilke imza attılar

Hayvan sevgisini aşılamak için bir ilke imza attılar

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