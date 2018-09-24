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Hayvan sevgisini aşılamak için çocuklara "kedi maması" dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:26 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir anaokulu, hayvan sevgisini aşılamak için anaokulu öğrencilerine kedi maması dağıttı - Mimar Sinan Anaokulu Müdürü İlkay Çiçekli: - "Çocuklarımız bu kedi mamalarını evlerine götürecekler ve evlerinin kenarlarındaki ya da sokaklardaki kedileri besleyecekler. 211 öğrenci bu bilinci kazanmış olacak"

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir anaokulu, hayvan sevgisini aşılamak için anaokulu öğrencilerine kedi maması dağıttı.

Mimar Sinan Anaokulu, öğrencilerinin hayvanlara karşı duyarlı bireyler olarak yetişebilmeleri için farklı bir yol seçti.

Okul yönetimi ve öğretmenler, hayvan sevgisini aşılamak için ilk adım olarak çocukların sokak kedilerini beslemelerinin yararlı olacağını düşünerek öğrencilere kedi maması dağıtmaya karar verdi.

Anaokulu öğrencilere minik paketlerde kedi mamaları dağıtıldı. Kedi maması dağıtılan öğrencilerden, yaşadıkları sokaktaki kedilerini bu mamalarla beslemeleri istendi.

Mimar Sinan Anaokulu Müdürü İlkay Çiçekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ağaç yaşken eğilir" anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi.

Hayvan sevgisini küçük yaşta çocuklara aşılamak gerektiğini anlatan Çiçekli, "Okulumuzda kayıtlı olan 211 öğrencimize kedi maması dağıttık. Çocuklarımız bu kedi mamalarını evlerine götürecekler ve evlerinin kenarlarındaki ya da sokaklardaki kedileri besleyecekler. 211 öğrenci bu bilinci kazanmış olacak. Onlarla beraber aileleri de bu bilinci kazanmış olacak. Böylelikle toplumda hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Okullarında 3, 4 ve 5 yaşlarında çocukların eğitim aldığını, bu yaşta insan, doğa ve hayvan sevgisi aşılanan çocukların ileride bilinçli bireyler olacağını ifade eden Çiçekli, "Ağaç yaşken eğilir, bu yaşta bu bilinci aldıktan sonra ilerleyen yaşlarda inşallah hayvanlara karşı daha sorumlu olacaklar. Bunun yanında bir şeyleri başarabilmiş olma, bu da çocukların öz güvenini artıracak. 'Ben kediyi besleyebildim', 'ben bir kanayan yaraya merhem olabildim algısı' oluşacak ve öz güvenleri gelişmiş olacak." diye konuştu.

- "Kedileri de köpekleri de seviyorum"

Anaokulu öğrencilerinden Sedat Alparslan, kedileri besleyeceği için mutlu olduğunu dile getirdi. Okulunu çok sevdiğini ifade eden Alparslan, "Sevdim okulu. Böyle bir öğretmene düştüğüm için mutluyum. Ben teşekkür ederim öğretmenime. 'Neden ? deyin'. Çünkü kedileri de köpekleri de seviyorum. Şöyle bir fikrim var. Kavanoza koyacağım hepsini ya da birazını. Sonra da dışarıya koyacağım gelen kediler yiyecek." ifadelerini kullandı.

Veliler de yapılan uygulamanın çok anlamlı olduğunu, çocuklara sevgi aşılamanın değerli olduğunu ifade etti.

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