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Hayvan sevgisinin bedeli ağır oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

Makam odasında yaralı kedileri tedavi ettiği için idari soruşturma geçiren Rize Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz’ın görev yeri değiştirilerek maaşından kesinti yapıldı.Rize’de kimsesiz, yaralı ve bitkin kedileri tedavi etmek için makam odasını kullanan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı.

Hayvan sevgisinin bedeli ağır oldu

Makam odasında yaralı kedileri tedavi ettiği için idari soruşturma geçiren Rize Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz’ın görev yeri değiştirilerek maaşından kesinti yapıldı.
Rize’de kimsesiz, yaralı ve bitkin kedileri tedavi etmek için makam odasını kullanan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Hayvanların bıraktığı kokudan ve hayvanlardan rahatsız olanların şikayeti üzerine Yılmaz disiplin kuruluna sevk edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu’nun gerçekleştirdiği soruşturmanın ardından Yılmaz’ın maaşında 1/30 oranında kesinti yapıldı. Hayvan sever müdür yardımcısı Yılmaz ayrıca görev yeri değiştirilerek Rize merkeze bağlı Karasu Köyü Ortaokulu’na atandı.

Hayvan sevgisinin bedeli ağır oldu

Hayvan sevgisinin bedeli ağır oldu

Hayvan sevgisinin bedeli ağır oldu

Hayvan sevgisinin bedeli ağır oldu

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