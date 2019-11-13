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Hayvan tahliyesinde arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 14:31 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçe merkezinde bulunan bir evde yasak olmasına rağmen büyükbaş hayvan besleyen hayvan sahibi ile hayvanların tahliyesi için gelen ekipler arasında arbede çıktı.

Manisa’nın Turgutlu ilçe merkezinde bulunan bir evde yasak olmasına rağmen büyükbaş hayvan besleyen hayvan sahibi ile hayvanların tahliyesi için gelen ekipler arasında arbede çıktı. Hayvan sahibi Ahmet A., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Kaymakamlığına bağlı Hıfzıssıhha kararı üzerine Yıldırım Mahallesi Alparslan Sokak üzerinde bulunan Ahmet A.’ya ait müstakil evde büyükbaş hayvan bakıldığı ve kurulun yaşanan olayla ilgili olarak tahliyeye kararı verdiği öğrenildi. Polis, zabıta, Orman ve Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve Turgutlu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına bağlı ekipler tahliye işlemini gerçekleştirmek için belirlenen adrese gitti. Ekiplerin tahliye işlemlerine başladığı sırada hayvanların sahibi Ahmet A. tahliyeye karşı çıktı. Hayvan sahibiyle ekipler arasında arbede çıktı. Kesici aletle işlerini yapmak isteyen yetkililere saldıran Ahmet A., polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Evden tahliye edilen 3 büyükbaş hayvan, Turgutlu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına ait alana götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken Ahmet A.’ya ’polis memuruna mukavemet’ten işlem yapıldığı öğrenildi. Çıkan arbede sırasında yaralanan hayvan sahibi Ahmet A. Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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