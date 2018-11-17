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Hayvan ve bitki atıklarından elektrik üretilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Suluova ilçesinde faaliyete geçecek Entegre Biyogaz Enerji Santrali ile hayvan ve bitki atıklarından yılda 50 milyon kilowatt elektrik enerjisi üretileceği belirtildi.

Hayvan ve bitki atıklarından elektrik üretilecek

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Suluova ilçesinde faaliyete geçecek Entegre Biyogaz Enerji Santrali ile hayvan ve bitki atıklarından yılda 50 milyon kilowatt elektrik enerjisi üretileceği belirtildi.
Amasya Valisi Osman Varol, Suluova ilçesinde yapımı devam eden elektrik üretim tesisi hakkında AHİ Suluova Biyogaz Enerji Üretim A.Ş. yetkililerinden bilgi aldı. Tesisle ilgili açıklamada bulunan Vali Varol, hayvan ve bitkilerden elde edilen 600 bin ton atıktan 27 milyon 690 bin metreküp biyogaz elde edileceğini ve Entegre Biyogaz Enerji Santrali ile yılda 50 milyon kilowatt elektrik enerjisi üretilmesi planlandığını söyledi. Vali Varol, "Suluovalı çiftçilerin de ortak olduğu projenin en önemli amaçlarından birisi de yörede bulunan büyükbaş hayvan çiftlikleri ve ahırlarındaki hayvan gübresinin Yeşilırmak ve Tersakan Çayı'nı kirletmesini önlemek ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak. Ayrıca santralden elde edilecek ilave ısı ile yerleşim alanlarının ısınma ihtiyacını kısmen karşılaması da hedefleniyor" dedi.
Vali Varol, bölgedeki çiftçilerin tesisin faaliyete geçmesi sonrasında kimyasal gübre yerine, burada üretilen organik gübreyle organik tarıma geçebileceğini söyledi.

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Hayvan ve bitki atıklarından elektrik üretilecekHayvan ve bitki atıklarından elektrik üretilecekHayvan ve bitki atıklarından elektrik üretilecekHayvan ve bitki atıklarından elektrik üretilecek

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