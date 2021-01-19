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Hayvan yemi taşıyan tırdan kaçak sigara çıktı

19.01.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Hayvan yemi taşıyan tırdan kaçak sigara çıktı

Kırıkkale’de yurt dışından gelen ve hayvan yemi taşıyan bir tırda yapılan aramada kaçak sigara ele geçirildi.Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından gelen ve hayvan yemi taşıyan bir tırı Kırşehir-Kırıkkale kara yolu üzerinde durdurdu.

Kırıkkale’de yurt dışından gelen ve hayvan yemi taşıyan bir tırda yapılan aramada kaçak sigara ele geçirildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından gelen ve hayvan yemi taşıyan bir tırı Kırşehir-Kırıkkale kara yolu üzerinde durdurdu. Jandarma uyuşturucu köpeği Cesur’un da katıldığı detaylı aramada aracın farklı yerlerine zulalanmış şekilde toplam 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Araç sürücüsü V.O. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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