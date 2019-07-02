HABER

Hayvan yüklü TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş öldü 

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu yaklaşık 60 küçükbaş öldü.

Hayvan yüklü TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş öldü 

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu yaklaşık 60 küçükbaş öldü.
Kaza, öğlen saatlerinde, Ceyhan D-400 yolu Kösreli Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Osmaniye'den Adana'ya giden Mustafa D. yönetimindeki 27 D 5341 plakalı küçükbaş hayvan yüklü TIR, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada, TIR'daki hayvanlar yola savrulurken, Mustafa D. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 60 yakın küçükbaşın öldüğü belirlendi. Mustafa D.'nin müdahalesi sağlık görevlilerince ayakta yapılırken, yolun temizlenmesinin ardından, devrilen TIR dorsesinin kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Hayvan yüklü TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş öldü Hayvan yüklü TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş öldü Hayvan yüklü TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş öldü

PARTNERMeğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...Meğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...
Manavgat’ta orman yangını (1)Manavgat’ta orman yangını (1)
FETÖ'dan tutuklu eski Türk Yıldızları pilotu: Numarama herkes ulaşabilirFETÖ'dan tutuklu eski Türk Yıldızları pilotu: Numarama herkes ulaşabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.