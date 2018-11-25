Hayvana karşı şiddet yasasına protesto

Protestoculara göre yasa hayvanları koruma altına almayacak.Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu, hayvana karşı şiddet yasasının yetersiz olduğu eleştirisiyle Pazar günü İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir protesto gösterisi düzenledi.

Hayvanlara karşı şiddet uygulayanların cezasız kalmasını engellemek için 2004 tarihli "Hayvanları Koruma Kanunu'nda" yapılması öngörülen değişiklikleri eleştiren protestocular, tasarıda yer alan değişikliklerin hayvanların daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacağını savunuyor.

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan, DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, tasarının "tüm hayvanları yok etme çalışmasına dönüştüğünü" öne sürdü.

Hayvan hakları savunucularının konuyu gündeme getirdiği dönemlerde sokak hayvanlarının daha fazla şiddete maruz kaldığını ve toplanarak yok edilmeye çalıştığını belirten Ugan, yeni tasarının sokak hayvanlarının "ölüm kamplarına ya da sürgüne" gönderileceğini ifade etti.

"6'ncı madde değiştirilmesin"

Ugan, yeni yasa tasarısını engellemek ve mevcut yasadaki 6'ncı maddenin korunması için Türkiye'nin 64 noktasında eş zamanlı eylem yaptıklarını belirtirken, Kadıköy'deki eylemin bu çerçevede son gösteri olduğunu söyledi.