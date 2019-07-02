SEVAL OCAK ADIYAMAN - Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, hayvanlara yönelik şiddet suçlarının, Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesini ve infazın ertelenmemesi için de en az 2 yıl 1 ay ceza verilmesini önereceklerini açıkladı. Yel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mecliste bütün siyasi partilerin imzasının bulunduğu önergelerin kabul edilmesiyle kurulan ve mayıs ayında faaliyetlerine başlayan komisyonda, hayvansever dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerini büyük bir hassasiyetle dinlediklerini anlattı. Bu kuruluşların eleştirilerinin başında, hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin sadece Kabahatler Kanunu bağlamında cezalandırılması ve Türk Ceza Kanunu'nda bu konuda bir müeyyide bulunmamasının geldiğini dile getiren Yel, komisyon olarak hayvanlara yönelik şiddet eylemlerine bu çağa yakışmayan cezalar verildiği konusunda bu kuruluşlarla hemfikir olduklarını söyledi. Mustafa Yel, "Son olarak geçtiğimiz günlerde Rize'nin Kalkandere ilçesinde bir yavru köpeğin dereye atılması vicdanlarımızı sızlattı. Komisyon olarak bu suçların Türk Ceza Kanunu'nda değerlendirilmesi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'ndan kaynaklanan ve suçların cezalarının infazının ertelenmemesi için de en az 2 yıl 1 ay ceza verilmesini önereceğiz." diye konuştu.

- "Sadece 234 belediye bu konuya el atmış" Komisyon Başkanı Yel, komisyonun barınakları ziyaret ettiğini hatırlatarak, barınak sayısının ülke genelinde yetersiz olduğunu vurguladı. Yel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde 1398 belediyeden sadece 234'ü bu konuya el atmış. Diğerlerinde ne yazık ki bakım evi ve barınak yok. Olanlarda da sıkıntılar var. Fiziki şartları yetersiz. Özellikle köpekler, küçük ve sıcak yerlerde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyor. Bazı barınaklar, göl yatağına yapıldığı için kış aylarında su basması ve çamurla karşı karşıya kalıyor. Bitki örtüsü de yaşamlarını zorlaştıracak şekilde çok sık formda. Az ve yetersiz personel var. Bunların bir kısmı da idare ile sorun yaşamış, ne yazık ki 'sürgün yeri' olarak gördüğü yerde çalışmakta. Hayvanlarla ilgili bilgisi olmadığı halde çalışmak zorunda olan insanlar da var. Bu şartların düzeltilmesi gerekiyor." Komisyon olarak barınak tiplerine yönelik önerilerde bulunacaklarını anlatan Yel, öncelikle dişi-erkek, sağlıklı-hasta ve düşkün köpeklerin ayrı yerlerde olması gerektiğini vurguladı.

Yel, yeni yavrulamış köpeklerle diğerlerinin aynı kulübede kalmasının sorun yarattığına dikkati çekerek, "Bu konuya el atılması ve vicdanları sızlatmayacak şekilde modern bakım evlerinin yapılmasının şart olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı. - "Kısırlaştırılmamış hayvan kalmamalı" Mustafa Yel, hayvan haklarının korunması için Batı ülkelerinde polislerin görev yaptığını belirterek, şöyle devam etti: "ABD, Hollanda'da bu örnekleri görebiliyoruz. Buralarda hayvanlara yönelik işlenen suçlarda caydırıcı etkisi olan polis birimleri var. Komisyon olarak önerimiz yeni bir polis birimi oluşturularak sorunun daha sağlıklı şekilde üstesinden gelinmesi. Bu suçların önlenmesi ve bir suç meydana geldiğinde müdahale için konunun uzmanı, eğitilmiş personel gerekiyor. İnşallah Türkiye'de de bu işi çözüme kavuşturacağız." Söz konusu birimin, istekli ve gönüllü polisler arasından oluşturulabileceği gibi veterinerlik eğitimi almış tekniker veya veterinerlerden bir teşekkül olabileceğini de ifade eden Yel, konunun uzmanlar tarafından incelenmesi gerektiğine işaret etti.

Yel, hayvan haklarının korunmasına yönelik sivil toplum kuruluşlarının talep ve önerilerini dikkatle ele aldıklarını belirterek, sivil toplum kuruluşlarının hayvanların kısırlaştırılmaları ve yaşam alanlarında hayatlarını devam ettirmelerine yönelik talepte bulunduklarını aktardı. Mustafa Yel, şunları kaydetti: "Kısırlaştırma konusunda bir seferberlik ilan edilerek, 2 yıl içerisinde sıfır tolerans gösterilerek, kısırlaştırılmamış hiçbir hayvanın kalmamasını önereceğiz. Aksi halde kısırlaştırılmayan köpekler, birkaç yıl içerisinde geometrik ortalamayla binlerceye ulaşıyor ve baş edilemez hale geliyor. O bakımdan sivil toplum kuruluşlarının, hem genel idarenin bu konudaki destekleri hem de yerel yönetimlerin konuya duyarlı şekilde yaklaşma zorunlulukları hatırlatılarak kısırlaştırılmaları ve sokaklarda kalmaları talebi var. Bizim de buna bakışımız olumlu, önerilerde bulunacağız." - "İlkokul 4. sınıf öğrencilerine eğitim verilsin" Yel, Türk toplumunun, hayvan haklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak için kendi tarihine bakmasının yeterli olacağına işaret ederek, bu konuda dini ve milli çok sayıda örnek bulunduğunu anlattı.

Hazreti Muhammed'in söylemleri ve davranışları ile Türk devletlerinde hayvanların korunmasına yönelik güzel örnekleri anımsatan Yel, "Bizim önerimiz, yeni neslimizin de bunları öğrenebilmesi için özellikle ilkokul 4. sınıf öğrencilerine ders olarak okutulması. Hayvan haklarıyla ilgili bir veya birkaç saat ders okutularak çocuklarımıza hem bu kültürümüzün hatırlatılması hem de bazı teknik bilgiler verilerek bazı konularda müdahale edilmesinin öğrenilmesi konusunda önemli olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu. Yel, bu ay sonuna kadar raporunu açıklamayı planlayan komisyonun, hazırlanacak yeni yasaya "Hayvanları Koruma Kanunu" yerine "Hayvan Hakları Kanunu" isminin verilmesini önereceğini kaydetti. - "Hayvan polisi uygulaması getirilmeli" Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, hayvanların birer canlı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. İskenderoğlu, hayvanlara yönelik işkence ve suç cezalarının Kabahatler Kanunu'na göre düzenlenmiş olmasının sıkıntı doğurduğuna dikkati çekerek, "Bu suçların Ceza Kanunu'nu kapsamında olması doğrudur. Aslında Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanseverlerin de dediği gibi güzel hazırlanmış ancak eksiklikleri olan bir kanun. Bizim önerimiz, Polis Teşkilatının içinde mutlaka hayvan polisi uygulaması getirilmeli. Barınakların şartları iyileştirilmeli ve ülke genelinde kısırlaştırma arttırılmalı. Hayvanların takibi için evcil hayvanlara çip takılmalı ve sahipli hayvanın kolayca sokağa bırakılması engellenmeli. Çocuklarımıza özellikle ilkokul sıralarında hayvan sevgisi ve hayvan hakları dersi verilmeli." diye konuştu.