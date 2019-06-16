Hayvanat bahçesi sakinlerine buzlu kokteyl

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar, yaz sıcaklarında etli ve meyveli buz kokteyliyle serinliyor.

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye'de birinci sırada bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor.

Hayvanat bahçesindeki kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlar buzlu et kokteyli, ayılar ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteylleriyle serinletiliyor.

Başta filler, develer ve zebralar olmak üzere hayvanlar, günün belirli saatlerinde hortum ve fıskiyelerle serinletiliyor. Bu sayede rahatlayan hayvanat bahçesi sakinleri, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığını ve kendilerinin de yaza hazırlıklı olduklarını söyledi.