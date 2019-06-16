HABER

Hayvanat bahçesi sakinlerine buzlu kokteyl

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar, sıcak havada etli ve meyveli buz kokteyli ile hem serinliyor hem de karınlarını doyuruyor - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler: - "Uzmanlar eşliğinde her hayvana sevdiği yiyecekleri belli oranda veriyoruz. Vereceğimiz yiyeceği özel derin dondurucuda donduruyoruz"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar, yaz sıcaklarında etli ve meyveli buz kokteyliyle serinliyor.

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye'de birinci sırada bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor.

Hayvanat bahçesindeki kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlar buzlu et kokteyli, ayılar ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteylleriyle serinletiliyor.

Başta filler, develer ve zebralar olmak üzere hayvanlar, günün belirli saatlerinde hortum ve fıskiyelerle serinletiliyor. Bu sayede rahatlayan hayvanat bahçesi sakinleri, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

- "Serinletici gıdalar vermeye başladık"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığını ve kendilerinin de yaza hazırlıklı olduklarını söyledi.

Hummalı bir çalışmanın ardından yaz sezonuna hazırlandıklarını belirten Özsöyler, şöyle devam etti:

"Serinlemesi gereken, sıcaktan etkilenen hayvanlara kendilerini serinletici gıdalar vermeye başladık. Bununla alakalı uzman arkadaşlar onlara özel diyet listesi hazırladı. Uzmanlar eşliğinde her hayvana sevdiği yiyecekleri belli oranda veriyoruz. Vereceğimiz yiyeceği özel derin dondurucuda donduruyoruz. Örneğin ayılara elma, havuç, çilek, vişne gibi sevdikleri yiyecekleri günün belirli saatlerinde veriyoruz. Ayılar hem bununla oyalanıyor hem de serinliyorlar."

Özsöyler, hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanlara ise belirli oranda kırmızı et ve beyaz eti karıştırarak yine dondurulmuş şekilde verdiklerini anlatarak, "Fillere de serinlemesi için her türlü meyveyi havuza atıyoruz, o istediğini orada afiyetle yiyor. Bunun yanında kendileri için özel yapılan havuzlara giriyor bazen de arkadaşlarımız fıskiyeyle serinletiyor." diye konuştu.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Antalya’dan Suriye’ye tır dolusu insani yardım malzemesiAntalya’dan Suriye’ye tır dolusu insani yardım malzemesi
Honaz'da 3.3 büyüklüğünde depremHonaz'da 3.3 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aslan ayı Buzlu Kokteyl Celal Özsöyler Gaziantep Gaziantep Hayvanat Bahçesi hayvanat bahçesi kaplan

En Çok Okunan Haberler

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu acı haber duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haber duyurdu! 1 asker şehit oldu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

TSK'dan İdlib'e büyük sevkiyat

TSK'dan sıcak bölgeye büyük sevkiyat

İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.