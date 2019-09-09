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Hayvanat bahçesinde 12 yıl sonra yavru sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

ANTALYA Hayvanat Bahçesi'nde, 12 yılın ardından yavru aslan sevinci yaşandı.

Hayvanat bahçesinde 12 yıl sonra yavru sevinci

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Hayvanat Bahçesi'nde, 12 yılın ardından yavru aslan sevinci yaşandı. İkiz aslanlara 'Efe' ve 'Yiğit' isimleri verilirken, yavrular hem ziyaretçilerden hem de hayvanat bahçesi çalışanlarından büyük ilgi görüyor.
Yaklaşık 650 dönümlük arazide, 127 türden 1500 hayvanın bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, en son 12 yıl önce yavru aslana ev sahipliği yapmıştı. Geçen nisan ayında dünyaya gelen ikiz aslan yavruları hem hayvanat bahçesi çalışanlarını hem de ziyaretçileri sevindirdi. Hayvanat bahçesindeki aslanlar, Eto ve Asya'dan dünyaya gelen ikiz erkek yavrulara 'Efe' ve 'Yiğit' isimleri verildi. Hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen aslanlar, 60 günlük kritik süreyi atlattıktan sonra kafese alınıp anne ve babasıyla birlikte vakit geçirmeye başladı. İri patileri ve hareketlilikleriyle ilgi çeken Efe ve Yiğit, etle beslenmeye başladı. Veteriner hekim Damla Atay, ikizlerin oldukça büyüdüklerini ve artık kritik süreci aştıklarını söyledi.
BOA YILANLARI DA ZİYARETE AÇILACAK
Hayvanat bahçesinde sürüngenler bölümünde de yavru heyecanı yaşandı. Boa yılanı çiftinden dünyaya gelen yavru yılanlar da şimdilik besleme kafeslerinde bakıcıları tarafından bakılıyor. Kafeslerde beslenen yavru yılanlar, zaman zaman anne ve babasının yanına bırakılıyor.

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Hayvanat bahçesinde 12 yıl sonra yavru sevinciHayvanat bahçesinde 12 yıl sonra yavru sevinciHayvanat bahçesinde 12 yıl sonra yavru sevinciHayvanat bahçesinde 12 yıl sonra yavru sevinci

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