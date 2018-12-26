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Hayvanat bahçesinde kar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 14:50 | Son Güncelleme

Kar yağışıyla beyaza bürünen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde kurt, ayı, deve, aslan, ördek ve yaban keçisi gibi birçok hayvanın karda dolaşması kartpostallık görüntüler oluşturdu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kartpostallık manzaraların oluştuğu hayvanat bahçesinde, özellikle kurt, ayı, deve, aslan, ördek ve yaban keçilerinin açık barınaklarında karda dolaşması güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kar yağışının ardından zebra, kaplan ve maymun gibi bazı hayvanlar ise kapalı barınaklarında ısındı. Hayvanat bahçesinin sakinlerine vücut dirençlerinin düşmemesi için vitamin ve mineral katkıları ile kalori oranı yüksek yemler veriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 180 bin metrekarelik alanda yaklaşık 2 bin hayvan bulunduğunu söyledi.

Hayvanat bahçesinde 158 türde hayvan bulunduğunu belirten Bacak, şunları kaydetti:

"Kayseri'ye bugün kar yağdı. Barınaklarımızda hayvanların yaşam kalitelerini yükseltme adına elektrikli ve doğal gazlı ısıtma sistemlerimiz var. Hayvanlarımızın sağlıklarında herhangi bir sıkıntı yok. Her mevsim şartlarında yaşayan hayvanlarımız mevcut. Hayvanlarımızın yem katkı maddelerini dönem dönem değiştiriyoruz. Kış mevsiminde de enerji miktarlarını arttırıcı yemler vermekteyiz. Karı seven hayvanlar kar yağışının ardından daha mutlular. Sıcak iklimi seven hayvanların ise moralleri biraz düşüyor."

Bacak, hayvanat bahçesine ziyaretçileri beklediklerini de sözlerine ekledi.

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