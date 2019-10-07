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Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde bulunan hayvanat bahçesinde hayvanlar için kış hazırlıkları başladı.

Dinçer AKBİR/DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde bulunan hayvanat bahçesinde hayvanlar için kış hazırlıkları başladı. Hayvanların kışın soğuktan etkilenmemesi için kapalı alanlar yalıtım uygulanırken, doğal ortamlarına yakın bir ortam yaratılması için çalışılıyor.

Darıca Piri Reis Mahallesi’nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik yaklaşık 250 türden 3 bine yakın hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanat bahçesinde, özellikle sıcak iklimlerde yaşamaya alışık olan kaplan, zürafa, şempanze, lemur gibi türlerin kışın yaşayacakları alanlar titizlikle hazırlanıyor. Hayvanların soğuktan etkilenmemesi için kapalı alanlara yalıtım uygulayan ekipler, aynı zamanda binaların çatılarını da akıntılara karşı kontrol ediyor. Hayvanların doğal yaşam ortamlarına en yakın ortamı hazırlayan ekipler, hayvanat bahçesinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yapılan kış hazırlıkları hakkında bilgi veren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Hayvan Yönetimi Müdürü Nil Can Açıkyüz, “Faruk Yalçın Hayvanat Bahçemizde 250’ye yakın türümüz bulunmakta, bu da 3 bine yakın canlıya tekabül ediyor. Kış için çalışmalarımız büyük bir hızla sürüyor. Hazırlıklara temmuz ayından başladık. Şu anda çalışmanın yüzde 80’inden fazlasını tamamladık. Çok az bir kısmı kaldı. Çalışmalarımız kapsamında bütün iç mekanların yer zeminleri onarıldı. Çatılarda herhangi bir akıtma olup, olmadığına bakıyoruz. Bütün ısıtıcılar kontrol ediliyor. Bunların ardından tüm canlıların yaşam alanlarını da kontrol ediyoruz. Bunların içerisinde tünekleri veya sallandıkları dallar oluyor. Onları kontrol ediyoruz. Burada herhangi bir afet durumuna karşın neredeyse tüm canlılarımızın iç mekânı bulunuyor” dedi.

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