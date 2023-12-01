Hayvanat bahçesinde korkunç olay! Bilet parası vermemek için kaçak girdi: Kaplanlara yem oldu

Çin'in Ningbo kentinde bulunan bir hayvanat bahçesinde 2017 yılında meydana gelen korkunç olayın görüntüleri yeniden gündem oldu. Bir adam bilet parası vermemek için hayvanat bahçesine kaçak girince facia kaçınılmaz oldu.