Hayvanat bahçesinde korkunç olay! Bilet parası vermemek için kaçak girdi: Kaplanlara yem oldu
Mynet Haber
12 dakika önce
YORUM YAP0
Çin'in Ningbo kentinde bulunan bir hayvanat bahçesinde 2017 yılında meydana gelen korkunç olayın görüntüleri yeniden gündem oldu. Bir adam bilet parası vermemek için hayvanat bahçesine kaçak girince facia kaçınılmaz oldu.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum