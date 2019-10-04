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Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:27 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Dünya Hayvanları Koruma Gününde birbirinden renkli faaliyetlere ev sahipliği yaptı.Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde de hayvan severleri Hayvanat Bahçesi’nde bir araya getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Dünya Hayvanları Koruma Gününde birbirinden renkli faaliyetlere ev sahipliği yaptı.
Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde de hayvan severleri Hayvanat Bahçesi’nde bir araya getirdi. Doğanbey Ortaokulu Bando Takımı’nın konseriyle başlayan faaliyetlerde Kent Konseyi tarafından açılan resim sergisi de ilgiyle gezildi. Hayvanat Bahçesi Konferans Salonu’nda yapılan faaliyetlere Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan ile Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da katıldı. Doğanköy ilk ve ortaokulu ile Sadi Etkeser İlkokulu öğrencileri, hayvan sevgisi temalı dans ve tiyatro gösterileri de beğeniyle izlendi.
Zürafa ve lemur besleme etkinliğinin yanında gün boyu süren Müzeler Şube Müdürlüğü’nün keçeden hayvan maskesi yapımı atölyesi ile Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün masal okuma faaliyeti ve hayvan figürlü kitap ayracı yapımı atölyesi de katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama

Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama

Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama

Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama

Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama

Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama

Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama

Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama

Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama

Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama

Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama

Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama

Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama
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