Hayvanat bahçesinde vahşet: Çiftleşmeye çalışırken dişisini öldürdü!

Hayvanat bahçesince yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Anana isimli kutup ayısının, hayvanat bahçesinin 16 yaşındaki erkek kutup ayısı Nuka tarafından pazartesi günü öldürüldüğü doğrulandı.

2020'de sorunsuz biçimde beraber yaşadığı belirtilen kutup ayısı çifti, hayvanat bahçesinin koruma programı kapsamında birkaç ay ayrı kaldıktan sonra geçen hafta yeniden bir araya getirilmişti.

Detroit Zooloji Topluluğu Yaşam Bilimleri Baş Sorumlusu Scott Carter, "Hiç beklenmedik bir şeydi, bu ani ve trajik hadise sonucunda Anana'yı kaybetmemiz Detroit Hayvanat Bahçesi çalışanlarını sarstı" dedi.

Detroit Hayvanat Bahçesi, hayvanların birbirini öldürdüğü bir olayın onlarca yıldır yaşanmadığını belirtti. Bu minvalde son gözlemlenen hadise 1988'de yine kutup ayılarının arasında yaşanmıştı.

Nuka ve Anana, Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin (AZA) Kutup Ayıları Türlerinin Hayatta Kalması Planı kapsamında yeniden bir araya getirilmişti.

Plan, hayvanat bahçelerinde bulunan sağlıklı hayvan popülasyonlarının devamlılığını amaçlayan işbirliği temelli bir nüfus kontrol ve koruma programıdır.