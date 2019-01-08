Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

Aslan, habeş maymunu gibi sıcak iklim canlıları da karda kafeslerinden çıkarak kendileri için hazırlanan alanlarda gezinmeyi ihmal etmedi.

Geçen sene hava şartlarının mevsim normallerinin üstünde gitmesi Bengal kaplanlarını strese sokarken, bu sene kar yağışının düşmesi kaplanların keyfini yerine getirdi.

206 bin metrekare alana kurulu, dünya standartlarına uygun yapılan Bursa Hayvanat Bahçesi, 121 tür ve yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapıyor.