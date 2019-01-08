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Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:42 | Son Güncelleme

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 121 tür hayvan karın keyfini çıkardı. Özellikle soğuk havayı seven hayvanların büyük keyif aldığı anlar objektiflere saniye saniye yansıdı. Sıcak iklim hayvanlarının da keyfini yerine getiren kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl mevsim normallerinin üzerinde giden hava sıcaklıkları nedeniyle stres yaşayan Bengal kaplanları, kar yağışı sonrası Hayvanat Bahçesi'ndeki canlılardan en mutlu olanıydı.

Hayvanat bahçesinde kar mutluluğu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde kış mevsimini seven hayvanlar karın keyfini çıkarttı.
Aslan, habeş maymunu gibi sıcak iklim canlıları da karda kafeslerinden çıkarak kendileri için hazırlanan alanlarda gezinmeyi ihmal etmedi.
Geçen sene hava şartlarının mevsim normallerinin üstünde gitmesi Bengal kaplanlarını strese sokarken, bu sene kar yağışının düşmesi kaplanların keyfini yerine getirdi.
Kanatlı hayvanların barındığı alanlarda ise kar altındaki siyah kuğu güzel görüntüler oluşturdu.
206 bin metrekare alana kurulu, dünya standartlarına uygun yapılan Bursa Hayvanat Bahçesi, 121 tür ve yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapıyor.
Yaz aylarında on binlerce vatandaşı ağırlayan hayvanat bahçesinin kış aylarında ziyaretçi sayısı düşse de oluşan güzel görüntüler kartpostalları aratmıyor.
İşte kar altındaki hayvanat bahçesinden birbirinden güzel görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Bursa Hayvanat Bahçesi kar

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