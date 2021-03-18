HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hayvanat bahçesinden geyik çalıp öldüren 2 zanlı tutuklandı

Hayvanat bahçesinden geyik çalıp öldüren 2 zanlı tutuklandı

18.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bir fabrikaya ait hayvanat bahçesinde bulunan geyiği gece saatlerinde kafesinden kaçırıp silahla öldüren 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay, Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde yaşandı.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bir fabrikaya ait hayvanat bahçesinde bulunan geyiği gece saatlerinde kafesinden kaçırıp silahla öldüren 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde yaşandı. Hayvanat bahçesinde bulunan alageyik, gece saatlerinde kafesinden çıkarılıp av tüfeği ile vurularak araçla götürüldü. Bakıcıların olayı fark etmesinin ardından jandarma ekiplerine haber verildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, meydana gelen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalarda JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve teknik takipler neticesinde olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştiren C.A. (57) ve M.B.(48) ekiplerce tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'
Sancısı başladı, sokak ortasında doğum yaptı!Sancısı başladı, sokak ortasında doğum yaptı!
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
1/

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

14 yaşındaki kızı inşaata çağırıp istismar etti! Cezası belli oldu

Çevredekiler fark etti! 14 yaşındaki kızı inşaata çağırıp...

Atatürk Kültür Merkezi'nde tavan çöktü: 4 işçi yaralandı! İşte o anlar

AKM inşaatında korkunç anlar! İşçilerin üzerine çöktü

Devlet Övünç Madalyası nedir? Devlet Övünç Madalyası kimlere, neden verilir?

Önemli başarılar elde edene Devlet Övünç Madalyası

Sancısı başladı, sokak ortasında doğum yaptı!

Sancısı başladı, sokak ortasında doğum yaptı!

İzmir'de korku dolu anlar! Gören yardıma koştu

İzmir'de korku dolu anlar! Gören yardıma koştu

Bağdat Caddesi'nde kaza! Lüks cip yan yattı, sürücü şoka girdi

Lüks cip yan yattı, sürücü şoka girdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.