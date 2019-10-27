HABER

Hayvanat Bahçesi’ne 1 yılda 1 milyon ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 09:25 | Son Güncelleme

Bursa Hayvanat Bahçesi’ni yıl başından bu yana 700 bin kişi ziyaret etti.

Bursa Hayvanat Bahçesi’ni yıl başından bu yana 700 bin kişi ziyaret etti. Yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyon olması bekleniyor.
10 Kasım 1998’de halkın yoğun ilgisiyle kapılarını ziyaretçilerine açan Bursa’nın modern Hayvanat Bahçesi’nde oluşturulan yeni barınaklarda hayvan refahı en üst sevyide tutuluyor. Bursa Hayvanat Bahçesi, kentlilik bilinci içinde ziyaretçilerinin doğaya olan özlemlerini karşılayabilecekleri, değişik ve hoş zaman geçirebilecekleri ortamlar sağlıyor. Tanı-sev-koru temasıyla gerçekleştirilen eğitimlerle doğa ve hayvan sevgisinin oluşması, çevre bilincinin gelişmesi sağlanıyor.
Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde 137 türden bin 300 hayvan bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın desteğiyle yeni hayvanların kazandırılması planlanıyor. 2019 yılı başından beri 200 bini öğrenci olmak üzere hayvanat bahçesini 700 bin insan ziyaret etti. Bu sayının yıl sonuna kadar 1 milyonu bulması bekleniyor. Hayvanat bahçesine gelen minikler burayı çok sevdiklerini ve televizyonda izledikleri hayvanları yakından gördüklerini söylediler.

PARTNERKortların yeni 'Sharapova'sı Hırvatistan'dan!Kortların yeni 'Sharapova'sı Hırvatistan'dan!
100 ton narenciyeyi ilmik ilmik işliyorlar100 ton narenciyeyi ilmik ilmik işliyorlar
Konya'da bisküvi fabrikasında yangınKonya'da bisküvi fabrikasında yangın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Komşuda sular durulmuyor! Ölü sayısı yükseliyor

Komşuda sular durulmuyor! Ölü sayısı yükseliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da bisküvi fabrikasında yangın

Konya'da bisküvi fabrikasında yangın

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde terfiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde terfiler

İşte YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Bahçeşehir Kolejinden ABD'ye "yapay zeka" çıkarması

Bahçeşehir Kolejinden ABD'ye "yapay zeka" çıkarması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.