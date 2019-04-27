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Hayvanat bahçesine ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

 BURSA'da, baharın gelişiyle birlikte, hayvanat bahçesine ziyaretçi akını yaşanmaya başladı.

Hayvanat bahçesine ziyaretçi akını

Gürkan DURAL-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, baharın gelişiyle birlikte, hayvanat bahçesine ziyaretçi akını yaşanmaya başladı. Birçok türe ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde en çok ilgiyi ise penguenler, fok balığı ve zürafalar gördü.
Bursa Hayvanat Bahçesi, baharın gelişi, sıcak havanın kendisini göstermesiyle birlikte ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Yaklaşık 130 türden bin 500’ün üzerinde hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanmaya başlandı. Bazı günler, ziyaretçi sayısı 20 binlere ulaşırken, bu sayının yaz aylarında daha da artacağı belirtildi.
Hayvanat bahçesinin en renkli simaları ise penguenler, fok balıkları ve zürafalar oldu. Bu hayvanlara özellikle aileleriyle birlikte gelen çocuklar, yoğun ilgi gösterdi.
Bakıcısının yönlendirmesiyle adeta suda dans eden fok balığının gösterisi beğeni topladı. Minikler, fok balığının hareketlerini şaşkınlıkla izlerken, diğer yandan da penguenlerin beslenme vaktine şahit oldu. Yemek saati geldiğinde bakıcısına doğru yönelen penguenler, ikram edilen balıkları kapmak için yarıştı.
KIRMIZI PANDALAR GEÇEN YIL GELDİ
Geçen yılın sonuna doğru hayvanat bahçesine dahil edilen kırmızı pandalar da sevimlilikleriyle ziyaretçilerin gönlünü kazandı. Yaklaşık 55 santimetre uzunluğundaki 2 kırmızı panda, kendisi için özel olarak oluşturulan alanda hayatını sürdürüyor.
Hayvanat bahçesinde ‘Safari’ olarak adlandırılan bölgede diğer vahşi deve kuşu ve zebralarla birlikte yaşayan zürafalara da ilgi yoğun oldu. Zürafaları arkalarına alan aileler, çocuklarıyla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hayvanat bahçesinde yavrulama döneminde nüfusları artan sakallı maymunların (imparator tamarin) yavrularını sırtında taşıdığı görüldü. Maymunlar, sevimlilikleriyle dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Hayvanat bahçesine ziyaretçi akınıHayvanat bahçesine ziyaretçi akınıHayvanat bahçesine ziyaretçi akınıHayvanat bahçesine ziyaretçi akını

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