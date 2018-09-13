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Hayvanat bahçesinin 1 milyonuncu ziyaretçisine hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 21:22 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Hayvanat Bahçesi'ni bugüne kadar 1 milyon kişi ziyaret etti.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Hayvanat Bahçesi'ni bugüne kadar 1 milyon kişi ziyaret etti. 1 milyoncu ziyaretçi aileye çeşitli hediyeler verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Nisan 2017 tarihinde açılan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, 1 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı. Sakarya'dan Eskişehir'e geziye gelen ve hayvanat bahçesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olan Kılıç ailesi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Sıla Senem Bükülmez ve hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından küçük bir kutlama ile karşılandı. Yakup ve Nursel Kılıç çifti ile kızları Ebrar'a çeşitli hediyeler verildi.

Yakup Kılıç, “Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. İnsanların burayı gelip gezmesi, görmesi çok güzel. Böyle güzel ortamlar oluşturdukları için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olmak üzere yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin kısa süre içerisinde 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Ayşe Ünlüce ise şöyle konuştu:

"Hayvanat bahçemiz açıldığı günden bugüne büyük ilgi görüyor. Başta kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere şehre gelen misafirlerimizin buradan mutlu ayrıldıklarını görmek bizleri ayrıca memnun ediyor. Hayvanat bahçemizin düzenlediği atölyelerde çocuklarımız hayvanları yakından tanıyor. Televizyonda görebildikleri canlıları elleriyle besleme keyfini yaşayan çocuklarımızda hayvan sevgisi daha da pekişiyor. O yüzden yalnızca turizme verdiği katkı ile değil, çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamak açısından da hayvanat bahçemizin büyük önemi var."

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