HABER

Hayvanat bahçesinin kralı "Pusat"a bakıcı şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ve annesi tarafından kabul edilmeyen aslan yavrusu "Pusat"ın bakımını hayvanat bahçesinde görevli Adem Delioğlan bir baba şefkatiyle yapıyor - Adem Delioğlan: - "Doğum yaptığında annesi Pusat'ı kabul etmedi. Aradan 4-5 ay geçti, kendi elimizle, biberonla, etle besledik. Şimdi de sahiplendik, büyütüyoruz. Yaşama tutunması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Çocuğumuz gibi bakıyoruz, o da bizi babası kabul etti"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde görevli Adem Delioğlan, annesi tarafından kabul edilmeyen aslan yavrusu "Pusat"ı sahiplenerek baba şefkatiyle büyütüyor.

Hayvanat bahçesinin kralı aslan yavrusu Pusat'ın beslenmesi ve temizliğiyle sabahtan akşama kadar ilgilenen Delioğlan, işini severek yapıyor.

Aslan yavrusuna gözü gibi bakan Delioğlan, kucağında taşıdığı, elleriyle beslediği Pusat'ı yanından hiç ayırmıyor.

Hayvanat bahçesi sorumlusu Burhanettin Bacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pusat'ın 23 Nisan'da doğduğunu ve hayvanat bahçesindeki 8'inci aslan olduğunu söyledi.

Yavru aslanın doğumunun ardından annesi tarafından kabul edilmediğini ve beslenme konusunda sıkıntılar yaşadığını anlatan Bacak, hayvan bakıcısı Adem Delioğlan'ın bu durumun ardından harekete geçerek özel bir ilgiyle Pusat'ı koruma altına aldığını ifade etti.

Delioğlan'ın, hasta aslan yavrusuna şefkatle baktığını belirten Bacak, "Baba şefkatiyle yaklaşıyor ve bakımını yapıyor. Pusat'ın annesi kabul etmediği için bazı sağlık problemleri oldu. Yavrumuzun gerek veteriner gerekse sağlık teknikerlerimiz tedavilerini yaptılar. Şu an gayet sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor." dedi.

- "Pusat'a karşı özel bir ilgim var"

Adem Delioğlan ise aslanların bakıcılığını yaptığını, bu durumun kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Pusat'ın annesi tarafından terk edildiğini aktaran Delioğlan, bu durumun kendisini etkilediğini ve aslan yavrusunu hayatta tutmak için ekip arkadaşlarıyla gayret sarf ettiklerini söyledi.

Delioğlan, Pusat'ın bakımı için sabah erken saatlerde işe koyulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Evdeki çocuğumuz gibi sabahtan akşama kadar Pusat'ın bakımıyla ilgileniyorum. O da bizi babası gibi görüyor diyebilirim. Her tepkimize bakar, ismini söylediğimizde yanımıza gelir. Pusat'a karşı özel bir ilgim var, kendi çocuğum gibi sahiplendim. Yaşadığı sağlık sorunları beni üzdü çünkü o bakıma muhtaç. Veterinerler ve teknikerler gerekeni yapıyorlar, biz de gözetliyoruz.

Doğum yaptığında annesi, Pusat'ı kabul etmedi. Aradan 4-5 ay geçti, kendi elimizle, biberonla, etle besledik. Şimdide sahiplendik büyütüyoruz. Yaşama tutunması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Çocuğumuz gibi bakıyoruz, o da bizi babası kabul etti."

Turistler buraya akın ediyor! Turistler buraya akın ediyor!
Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2.059 TLDört kişilik ailenin açlık sınırı 2.059 TL
'Kırmızı elmas', 7 ay boyunca hasat ediliyor'Kırmızı elmas', 7 ay boyunca hasat ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adem Delioğlan Burhanetti Bacak Kayseri Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Canım çocuk hoşgeldin...

Canım çocuk hoşgeldin...

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Kütahya'da çocuk parkında şüpheli paket paniği!

Çocuk parkında şüpheli paket paniği!

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İzmir'de korkunç kaza! Aracın çarptığı motosiklet 200 metre sürüklendi!

Motosikleti ile birlikte 200 metre sürüklendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.