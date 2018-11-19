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Hayvanat bahçesinin maskotu ikiz aslanlar 1 yaşına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:32 | Son Güncelleme

ANADOLU Harikalar Diyarı’ndaki Hayvanat Bahçesi’nde geçtiğimiz yıl dünyaya gelen ikiz aslanlar 1 yaşına girdi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - ANADOLU Harikalar Diyarı’ndaki Hayvanat Bahçesi’nde geçtiğimiz yıl dünyaya gelen ikiz aslanlar 1 yaşına girdi. 600'er gram ağırlığında doğan ikizler şimdi 90'ar kilograma ulaştı. Kayseri'deki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen ikiz aslan 1 yaşına girdi. 600 gram doğan aslanlar 90 kiloya ulaştı. Vatandaşlar tarafından ilgi ile ziyaret edilen sevimli hayvanlar anne ve babalarından ayrı kafeste tutuluyor. Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki Hayvanat Bahçesi’nde veterinerlik yapan Kaan Erkek, "Hayvanat bahçemiz 160 türde 2150 hayvana ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl 600 gram doğan aslanlarımızın birinci yaş gününü kutluyoruz. Aslanlarımız yaşamlarını gayet sağlıklı bir şekilde sürdürüyor. Veteriner hekim olarak günlük pati ve göz muayenelerini yapıyoruz. Parazit ilaçlamaları ve aşıları rutin olarak yapılıyor. Günlük 7 kilo kemikli ve kemiksiz kırmızı et veriyoruz. Bulundukları iç kafesler alttan ısıtmalı ve klimalı olup kış aylarından en az şekilde etkilenmesini sağlıyoruz" diye konuştu. Geçtiğimiz yıl hayvanat bahçesinde 3 kaplan daha dünyaya gelmişti.

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