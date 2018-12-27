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Hayvanat bahçesinin sakinleri, yapılan çalışmalarla kışı daha rahat geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:26 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda yapılan hazırlıklarla hayvanlar kış mevsimin daha rahat geçiriyor.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda yapılan hazırlıklarla hayvanlar kış mevsimin daha rahat geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı kış şartlarına hazır hale getirildi. 127 tür ve 1000'in üzerinde canlının yaşadığı hayvanat bahçesinde kış soğuklarına dayanıklılığı zayıf olan hayvanlar için özel sığınak ve ısıtma sistemleri yerleştirildi. Bazı hayvanlar kışlık barınaklarına alınırken, bazı yuvalarda yenileme çalışması yapıldı. Hayvanlara, kışın daha fazla enerji ihtiyacı duymaları nedeniyle besin değeri ve enerji verimliliği yüksek yiyecekler veriliyor.

Yılın 12 ayı ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden hayvanat bahçesinde ziyaretçiler hem piknik yapıp, hem de hayvanları yakından görebiliyor.

Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı veteriner hekimlerinden Damla Atay, hayvanların daha rahat bir ortamda kış mevsimini geçirebilmesi için her türlü önlemi aldıklarını söyledi. Özellikle sıcakkanlı hayvanların kışın daha sıcak ortamlara ihtiyaç duyduğunu aktaran Atay, “Antalya'da çok soğuk hava olmuyor, ama biz yine de önlemlerimizi aldık. Barınaklara ısıtıcılar yerleştirdik. Kışı sorunsuz geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

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