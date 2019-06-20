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Hayvancılığın canlanması için meralar ıslah ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 10:11 | Son Güncelleme

BURSA’nın Yenişehir ilçesinde hayvancılığın canlandırılması için meralar ıslah ediliyor.

Hayvancılığın canlanması için meralar ıslah ediliyor

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Yenişehir ilçesinde hayvancılığın canlandırılması için meralar ıslah ediliyor. 35 bin büyükbaş, 70 bin de küçükbaş hayvanın bulunduğu Yenişehir’de bugüne kadar 6 mahallede 700 dekarlık alanda mera ıslahı yapıldı. Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemizde toplam 17 bin dekar mera alanı bulunuyor. 700 dekarını ıslah ettik ve devamı gelecek" dedi.
İlçede hayvancılığın kalkındırılması için Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nce sürdürülen mera ıslah çalışmaları devam ediyor. Müdürlük, bugüne kadar 6 mahallede toplam 700 dekarlık alanda mera ıslahı gerçekleştirdi. Yenişehir'de 35 bin büyükbaş 70 bin de küçükbaş hayvan yetiştirildiğini belirten Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, amaçlarının yem maliyetlerinin azaltılması ve mera alanlarının değerlendirilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Aydın, "Karaköy, Gündoğan, Karacaali, Karasıl mahallerindeki meralar hayvan otlatılmasına açıldı. İncirli ve Köprühisar mahallelerinde ıslah edilen meralar ise geçen salı günü hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunuldu" dedi.
ISLAH DEVAM EDECEK
Belediyenin, hayvan yetiştiricileriyle ortaklaşa çalışma yaptığına dikkat çeken Aydın, "Çalışmalarda belediye olarak yakıt, gübre, tohum, araç ve gereçlerimizi kullanıyoruz. O bölgenin hayvan yetiştiricileri ise işgücü katkısında bulunuyorlar. İlçemizde toplam 17 bin dekar mera alanı bulunuyor. 700 dekarını ıslah ettik ve devamı gelecek. Üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Rıdvan Sağlık da, ilçede yüksek oranda hayvan varlığının bulunduğuna dikkat çekti. Sağlık, "Mera ıslah projeleri kapsamında 700 dekarlık alanda ıslah çalışması gerçekleştirdik. Hayvan yetiştiricilerimizin kaba yem ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz" dedi. Köprühisar Mahallesi Muhtarı Harun Engür ile İncirli Mahallesi Muhtarı Ender Zengin ise, atıl durumdaki meralarının hayvancının hizmetine sunulmasının bölge hayvancılığının önemli bir eksiğini kapattığını anlattılar. Muhtarlar, ıslah çalışmalarından ötürü Belediye Başkanı Davut Aydın ve ekibine teşekkür ettiler.
FOTOĞRAFLI

Hayvancılığın canlanması için meralar ıslah ediliyorHayvancılığın canlanması için meralar ıslah ediliyorHayvancılığın canlanması için meralar ıslah ediliyorHayvancılığın canlanması için meralar ıslah ediliyor

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