Hayvancılık işletmeleri tarımsal elektrik tarifesinden yararlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık işletmelerinin de tarımsal elektrik tarifesinden yararlanacağını söyledi. Pakdemirli, Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) düzenlenen IPARD 2 5. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı'nda, program kapsamındaki hayvancılık yatırımlarında başvuru tarihlerinin 8 Nisan ile 17 Mayıs arasında olacağını belirtti. Projelerin hazırlanıp sunulması için üreticiye 3 ay süre verdiklerini aktaran Pakdemirli, ikinci grupta ise işleme ve pazarlama yatırımlarına destek sağlayacaklarını ifade etti. Bütün yatırımcıları hibelerden faydalanmaya davet eden Pakdemirli, "IPARD, Avrupa Birliği'nin katılım öncesi yardım aracı IPA’nın en başarılı bileşenidir. IPARD kapsamında kırsal kalkınma için sağladığı kaynaktan dolayı buradan Avrupa Birliğine tekrar teşekkür ediyorum. Bu desteklerin daha da artmasını istiyoruz." diye konuştu. Konuşmasında tarıma sağladıkları desteklerle ilgili bilgiler veren Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan önemli bir müjde de vermek istiyorum. Artık hayvancılık işletmeleri de tarımsal elektrik tarifesinden yararlanacak. Tarımsal sulama kapsamında, hayvancılık faaliyetlerinin tamamını, daha doğrusu tarımsal faaliyetlerin tamamını alacak bir düzenleme içerisindeyiz. Bu durumda hem büyükbaş hem küçükbaş hem de kanatlı beyaz et üreticileri bu düşük tarifeden yararlanmış olacak. Şu anda sadece tarımsal sulama faaliyetlerinde çiftçilerimiz bundan yararlanıyordu fakat burada kapsamı genişletmek suretiyle bu sektörde çalışan işletmelere de destek vermiş olacağız." - Aydın'daki tarımsal yatırımlar Pakdemirli, bakanlık olarak Aydın’a son 16 yılda tarım ve hayvancılık noktasında 3,7 milyar lira hibe verdiklerini belirterek ilin tarımsal hasılasının bu dönemde 3,3 kat arttığını, orman ve su alanlarında da toplamda 5,2 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti. Bakan Pakdemirli, 2018 yılı 1. dönem buzağı destekleme ödemesini şubat sonu itibarıyla anaç koyun keçi desteğinin ödemesini de mart ayı sonunda yapacaklarını bildirdi.

Aydın'da 16 bin 500 dekar arazide çalışma yaparak 5,3 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti: "3,1 milyon fidan üretiyoruz. 1 adet mesire yeri ve 2 adet bal ormanı tesis ediyoruz. Orman köylerinde yaşayan 100 aileye 2,5 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağlıyoruz. 2019 yılında 16 yerleşim yerinde zeytin, badem, ceviz, çam fıstığı, kuşburnu, alıç, dut gibi fidanlar dikerek 3 yıl süreyle bakımını yapıp ücretsiz olarak 49 yıllığına köylülerimizin istifadesine sunuyoruz. Bozuk ve açıklık vasıftaki orman arazilerinde vatandaşlarımızın meyvesinden faydalanması maksadıyla incir fidanı da dikeceğiz. Orman arazilerinde artık incirin önünü açtık. İncirin önünü açmamız Aydın için iyi oldu. İlk olarak Germencik ilçesi Dağyeni Mahallesi'nde 20 dekar arazide uygulamayı başlatıyoruz. Yapacağımız bu çalışma ile il genelinde 5 bin 400 dekarlık bozuk orman vasfındaki sahada 100 bin adet incir fidanı dikip vatandaşlarımıza eşit miktarda dağıtacağız. Bu sayede sezonda yaklaşık 20 milyon lira gelir sağlayacağız."