Hayvancılıkla uğraşanların zorlu kışı

Kışın çetin geçtiği Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde hayvancılıkla uğraşanlar birçok zorlukla mücadele ediyor.

Kış mevsimi bu yıl ülke genelinde birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de çetin geçiyor. Bingöl’de en çok kar yağışının etkili olduğu yer ise Karlıova ilçesi oldu. Yer yer 2 metreyi aşan kar nedeniyle hayat zaman zaman durma noktasına geldi. Hayvancılıkla uğraşanların ise kar yağdığı günlerde çilesi biraz daha arttı.

Küçükbaş hayvan besleyen vatandaşlar, hayvanlarını ağıl ve ahırlardan çıkarmadan önce karları temizleyerek yer ayarlayıp, yiyeceklerini hazır ediyor. Ardından besiciler, hayvanları hazır edilen yerlere götürerek beslenmesini sağlıyor. Bu sırada ağılda biriken ve tezek olarak kullanılan hayvan dışkısı da küreklerle kazınarak el arabaları ile dışarı taşınıp, önümüzdeki yıl için belirli noktalarda biriktiriliyor. Bölgede yaklaşık 2 aydır etkili olan kar nedeniyle, zaman zaman bu işlemler kar yağışı altında yapılıyor.

Bu kışın çok çetin geçtiğini belirten Kaynarpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Fazlı Gürgen, geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ve işlerini severek yaptıklarını aktardı.