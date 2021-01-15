HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hayvanı çalınan teyzenin yüzünü polis güldürdü

Hayvanı çalınan teyzenin yüzünü polis güldürdü

15.01.2021 01:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MALATYA(İHA) Malatya’da büyükbaş hayvanı çalınan yaşlı bir teyze, hayvanı bulununca "Siz bana sahip çıktınız Allah’ da size sahip çıksın, Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin, kurban olurum size" diyerek ekiplere teşekkür etti.Pütürge ilçesi’nde yaşanan olayda, tek katlı müstakil bir evde yaşayan ve geçimini beslediği ineğin sütüyle sağlayan yaşlı bir teyzenin büyükbaş hayvanın çalınması üzerine Pütürge ilçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

MALATYA(İHA) Malatya’da büyükbaş hayvanı çalınan yaşlı bir teyze, hayvanı bulununca "Siz bana sahip çıktınız Allah’ da size sahip çıksın, Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin, kurban olurum size" diyerek ekiplere teşekkür etti.
Pütürge ilçesi’nde yaşanan olayda, tek katlı müstakil bir evde yaşayan ve geçimini beslediği ineğin sütüyle sağlayan yaşlı bir teyzenin büyükbaş hayvanın çalınması üzerine Pütürge ilçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ineği çalan şahısların izine Malatya kent merkezinde ulaşıldı. Ekiplerce yapılan operasyonda çalınan inek ele geçirilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Ele geçirilen inek yaşlı teyzeye teslim edilirken, tek geçim kaynağı olan ineğin bulunmasına çok sevinerek duygulanan yaşlı teyze "Siz bana sahip çıktınız Allah’da size sahip çıksın, Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin, kurban olurum size" diyerek ekiplere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılarHırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar
71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?
1/

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim

TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı

TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı

14 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

14 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Facebook Türkiye Direktörü Derya Özkaya Matraş'tan WhatsApp açıklaması

Facebook Türkiye Direktörü Derya Özkaya Matraş'tan WhatsApp açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Kartepe’ye gitmek için evinden çıkan doktordan haber alınamıyor

Kartepe’ye gitmek için evinden çıkan doktordan haber alınamıyor

Milli Savunma Bakanlığı kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar

Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar

Türkiye'den kaçan 13 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

13 FETÖ'cüden Yunanistan'a sığınma talebi!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapmalı?

Bakanlık açıkladı: Aşı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapmalı?

Bakan Koca'dan siyasilere aşı daveti

Bakan Koca'dan siyasilere aşı daveti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.