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Hayvanlar arasında 10 kilometre koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Thoiry Safari Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen yarışta bin 500 kişi, hayvanlar arasında koştu

PARİS (AA) - Dünyada ilk kez bir hayvanat bahçesinde yırtıcı türlerin de bulunduğu hayvanlar arasında düzenlenen yarışa bin 500 kişi katılarak 10 kilometre koştu.

Afrika’da insanlara saldırıp öldürdüğü için "Tehlikeli 5’li (Big Five)" olarak adlandırılan aslan, gergedan, fil, leopar ve boğaların da bulunduğu Thoiry Safari Hayvanat Bahçesi'nde “Thoiry Wild Race” 10 kilometre yarışı düzenlendi.

Fransa’nın başkenti Paris’e 60 kilometre uzaklıktaki hayvanat bahçesinde yapılan koşuya bin 500 kişinin katıldığı açıklandı.

Hayvanat bahçesindeki zebra, ceylan, Afrika antilobu gibi otçul hayvanlar ilk kez karşılaştıkları koşan kalabalık karşısında ürküp sağa sola koşuştururken, fil, zürafa ve yırtıcı hayvanların manzaradan etkilenmediği gözlemlendi.

Dünyada ilk kez bir hayvanat bahçesi içinde yapılan yarışa katılanlar ise zaman zaman koşuya ara vererek çevredeki hayvanların fotoğrafını çekti.

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