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Hayvanlar aynayı görünce bakın ne yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 00:32 | Son Güncelleme

Vahşi hayvanlar doğaya yerleştirilen aynada kendilerini gördü. Verdikleri tepki şaşırttı.

İşte kendilerini ilk kez gören hayvanların ilginç tepkileri...

İlk kez ayna gören hayvanlar

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Ormana kurulan aynada kendilerini ilk kez gören hayvanların ilginç tepkileri izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor...
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Hayvanların bazıları aynadaki yansımalarına ilgi duyarken, bir kısmı ise rakip olarak gördüğü yansıması nedeniyle aynaya saldırıyor
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