Hayvanlar İçin Köprü

California’daki iddialı bir proje, yoğun bir karayolu üzerinde bir vahşi yaşam köprüsü oluşturarak dağ aslanları ve diğer hayvanlar için güvenli bir geçiş koridoru sağlayacak. Amaç büyüyen kentler tarafından kuşatılmış hayvanlara yardım etmek.

California'da 101 numaralı karayolu, dağ aslanları dahil, birçok hayvanın dolaşım alanından geçiyor. Sürücüler, bölge sakinleri ve yürüyüşçüler, büyük kedileri nadiren görür, ancak onlar bu tepelerde dolaşır.

Vahşi yaşam biyoloğu Jeff Sikich, “Üremede ve yavrularını yetiştirmede başarılılar. Gözlerden uzak yaşıyorlar. Onların nerede olduğunu bilen bizler için bile görmesi zor. Onlarda radyo vericili boyun tasması, bende anten var. Yine de bu kedileri çok nadir görebiliyorum” diyor.

Ancak puma ve panter olarak da bilinen dağ aslanlarının bir sorunu var. Avlarını kovalamak ve çiftleşme fırsatlarını yakalayabilmek için geniş arazilere ihtiyaç duyan, bu tek başlarına yaşamayı seven hayvanlar için otobanlar büyük engel.

Sikich, “Aynı soydan olanların çiftleştiğini fark ettik. Babalar kızlarıyla, dişi torunlarıyla ve torunlarının dişi yavrularıyla çiftleşiyorlar. Bu durum da genetik farklılığı çok düşürüyor” diyor.

Genetik farklılık o kadar düşük ki, bu bölgedeki nesilleri tüketebilir.

Çözüm, Özgürlük Kanyonu adı verilen bu bölgede bitki örtüsü ile kaplı bir vahşi yaşam köprüsü kurmak.

22 Nisan’daki Dünya Günü’nde temel atıldı. 60 metre yükseklikteki üst geçidin yapılması üç yıl içinde tamamlanacak.

Başka bir vahşi yaşam uzmanı, bu hayvanların yaşam alanlarının korunmasını hak ettiklerini söyledi.

Los Angeles Doğa Tarihi Müzesi’nden Miguel Ordenana, “Etik açıdan bakıldığında, bu türlerin çoğu, özellikle benim üzerinde çalıştığım türler, bunların Buzul Çağı’ndan beri burada olduklarına dair elimizde kayıtlar var. Bazıları Buzul Çağı’nı nesilleri tükenmeden atlatabilmiş durumda” diyor.

Bunlara, 30 bin yıldır California’da bulunan dağ aslanları dahil.

En ünlüsü, yalnız yaşayan P-22. “P” pumanın birinci harfinden geliyor. Numarayı veren de Ulusal Park Servisi. P-22, yaklaşık 10 yıl önce bu dağları terk etti, iki otoyolu aştı ve şu anda Los Angeles’in ortasında, 17 kilometrekare genişliğindeki Griffith Park’ta dolanıyor.

Ulusal Vahşi Yaşam Federasyonu’ndan Beth Pratt, “Başka bir eyalet ya da ülkede olsaydı, P-22, yerinin tespit edilmesinden sonra ya oradan uzaklaştırılır ya da hemen öldürülürdü. Burada, Los Angeles’te halk vahşi yaşama evet dedi. Biz bu vahşi ortamı istiyoruz. Şu anda P-22 bir halk kahramanı olup, onuruna kabul edilmiş kendi P-22 Günü var” diyor.

Bu 90 milyon dolara mal olacak bitki örtülü geçit için başlatılan fon toplama girişiminde P-22’nin yüzü gösterildi. Geçit, bu arada, kurtlara, geyiklere ve kertenkeleler gibi küçük türden hayvanlara ve gözden en fazla uzak duran çeşitli türden dağ aslanlarına da yardımcı olacak.

