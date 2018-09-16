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Hayvanlar için motosiklet üzerinde 3 bin 500 kilometre

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 10:34 | Son Güncelleme

ALMANYA'nın Bielefeld kentinde kuaförlük yapan Gürkan Yoğurtçu (49), yaz tatilini geçireceği memleketi Mersin'e, hayvan haklarına dikkat çekmek için motosikletiyle geldi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - ALMANYA'nın Bielefeld kentinde kuaförlük yapan Gürkan Yoğurtçu (49), yaz tatilini geçireceği memleketi Mersin'e, hayvan haklarına dikkat çekmek için motosikletiyle geldi. 3 bin 500 kilometreyi iki teker üstünde kat eden Yoğurtçu, hayvan barınaklarına 4 bin Euro tutarında kedi-köpek maması yardımında bulundu.
1990 yılında Mersin'den Almanya'ya giden kuaför Gürkan Yoğurtçu, babasının 50 yıllık motosikletinin sepetine bindirdiği köpeği ile sokaklarda tur atması ile tanındı. Kısa sürede Almanların sevgisi kazanan ve kuaför dükkanının bir bölümünde köpek ve kedilerin tüylerini kesen Yoğurtçu, buradan kazandığı parayı sokak hayvanlarına mama alınması için Mersin'deki kardeşine göndermeye başladı. Hayvan haklarına dikkat çekmek için çeşitli projeler de üreten Yoğurtçu, son olarak yaşadığı Bielefeld kentinden Mersin'e motosikleti ile geldi. Biriktirdiği 4 bin Euro'yu Mersin'de sokak hayvanları için harcayan Yoğurtçu, ihtiyaç sahiplerine de çeşitli yardımlarda bulundu. Bununla da yetinmeyen Yoğurtçu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) içerisindeki barınağın görevlisi ile birlikte hazırladığı mamaları hayvanlara kendi elleri ile yedirdi.
ÖNCE MÜŞTERİLERİ, SONRA KÖPEKLERİ TRAŞ EDİYOR
İki teker üzerinde 3 bin 500 kilometre kat eden ve amacının hayvanlara ve hayvan haklarına dikkat çekmek olduğunu belirten 'Çılgın Türk' lakaplı Gürkan Yoğurtçu, "Yurtdışında kuaförlük yapıyorum. Almanya'daki dükkanımda bir tane odam var. Orada köpeklerin tüylerini kesiyorum. Buradan aldığım parayı Mersin'e yollayarak, buradaki hayvanların bakımlarını üstleniyorum. Tüm Türkiye'ye yardım etmek isterim ama tek başıma olduğum için sadece Mersin'deki hayvanlara yardım edebiliyorum. Gücüm olsa hepsine yardım etmek isterim" dedi.
DUYARLILIK İSTEDİ
Herkesi hayvanlar konusunda duyarlı olmaya davet eden Yoğurtçu, "Yollarda gelirken birçok dinlenme tesisi vardı. Burada mola verip yemek yiyen insanlarımızın artan yemekleri çöpe döktüklerini gördüm. Oradaki hayvanları düşünerek, çöpe atılan yemekleri çıkartıp bi kenara koydum. Çevredeki hayvanlar o yemekleri yiyorlardı. Yemekleri çöpe dökeceğimize bu canlara verelim. Bazıları, 'Hayvan giren eve melekler girmez, uğurluksuz olur' diyorlar. Ben kendim hacıyım, Kabe'de her taraf kedi doluydu. Şok oldum. Allah'ın yarattığı bir kul, can. Onları sevmemiz lazım" diye konuştu.

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Hayvanlar için motosiklet üzerinde 3 bin 500 kilometreHayvanlar için motosiklet üzerinde 3 bin 500 kilometreHayvanlar için motosiklet üzerinde 3 bin 500 kilometreHayvanlar için motosiklet üzerinde 3 bin 500 kilometre

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