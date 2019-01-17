HABER

Hayvanlar için yiyecek bırakıp, sağlık durumlarını kontrol ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 17:39 | Son Güncelleme

BURSA'da Uludağ'ın eteklerindeki, hayvanlar için pek çok noktaya arama kurtarma ekipleri tarafından yiyecek bırakıldı, sağlıkları kontrol edildi.

Hayvanlar için yiyecek bırakıp, sağlık durumlarını kontrol ettiler

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN(Bursa),(DHA) - BURSA'da Uludağ'ın eteklerindeki, hayvanlar için pek çok noktaya arama kurtarma ekipleri tarafından yiyecek bırakıldı, sağlıkları kontrol edildi.
Yurdun dört bir yanında soğuk havaların kendisini göstermesi sokakta yaşayan hayvanları da zorlamaya başladı. Ağır kış şartları altında yiyecek bulmakta zorlanan ve günlerce aç kalan sokak hayvanlarına ise ANDA Arama Kurtarma ekipleri yardım eli uzattı. Özellikle soğuk havanın etkisini bir hayli artırdığı Uludağ eteklerindeki birçok noktaya yiyecek bırakan ekipler, ayrıca bölgede yaşayan hayvanların genel sağlık durumlarına bakıp yaraları olup olmadığını da kontrol etti. Ekip üyeleri, soğuk havalarda insanların evsiz hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını ve şehrin birçok noktasında bulunan noktalara yiyecek bırakmalarını tavsiye etti.
FOTOĞRAFLI

Hayvanlar için yiyecek bırakıp, sağlık durumlarını kontrol ettilerHayvanlar için yiyecek bırakıp, sağlık durumlarını kontrol ettilerHayvanlar için yiyecek bırakıp, sağlık durumlarını kontrol ettiler

PARTNEREski eşle nafaka kavgasıEski eşle nafaka kavgası
Maaşlarını alamayan diyaliz merkezi çalışanları iş bıraktıMaaşlarını alamayan diyaliz merkezi çalışanları iş bıraktı
Amik Ovası sular altında (2)Amik Ovası sular altında (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
anlayışlı insanlar allah sizlerden razı olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP’li Burak Erbay'dan yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da yangın paniği!

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.