Hayvanlar üzerinde deney yapan laboratuvar yeniden açılabilir

Hayvan hakları aktivisti Friedrich Mülln, görüntüler hakkında yaptığı açıklamada “Hayvanlar kuyruklarını sallayarak ölüme götürüldü, köpeklerse çaresiz bir şekilde yardım bekliyordu. Maymunlara yapılan muamele en kötüsüydü. Makak maymunları nispeten küçük ve hafif primatlardır ve genellikle laboratuvarlarda deneyler için kullanılır. Laboratuvarlarda küçük kafeslerde tutulan maymunların çoğunda kompulsif eğilimler geliştiği ve kendi etraflarında daireler çizerek döndükleri görülüyor” dedi.

Boyunlarından metal kayışlarla bağlı olan maymunların ağladığı görüntüler de gizli çekimlerde ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde teste tabi tutulan maymunların acılar içinde attığı çığlıklar yer alıyordu. Gizli çekim görüntülerinde acımasız testlere tabi tutulan kedilerin ve köpeklerin kanlar içinde olduğu görüntüler de vahşetin boyutunu ortaya sermişti.

Almanya ’nın Hamburg kentinde farmakoloji ve toksikoloji alanında çalışmalar yapılan bir laboratuvarda, hayvan hakları aktivistleri tarafından gizlice çekilen ve yayınlanan görüntüler sansasyon yaratmıştı.

Hayvanlar, laboratuvarlarda toksikoloji testlerine tabi tutuluyor.



Ortaya çıkan korkunç video, Soko Tierschutz ve Cruelty Free International (CFI) adlı kuruluşlar tarafından gizlice çekildi. Gizli çekilen videolarda toksikoloji testlerinde kullanılan kedi, köpek, tavşan gibi hayvanların son derece korkunç koşullar altında bırakıldığı görülüyor.

CFI’a göre insanlarda güvenli dozların ne olduğunu ölçmek için bir kimyasal ya da ilaç öncelikle hayvanlar üzerinde deneniyor.

Maymunlar, metal kayışlarla bağlı.



CFI, hayvanlara yüksek miktarlarda maddeler enjekte edilerek veya yedirilerek toksik etkinin ölçüldüğünü iddia etti. Enjekte edilen, yedirilen veya solunması sağlanan bu maddelerin kusma, iç kanama, solunum sıkıntısı, yüksek ateş, kilo kaybı, cilt sorunları, organ yetmezliği ve hatta ölüm gibi korkunç yan etkileri var.

CFI’ın iddalarına göre hayvanlara ağrı kesici verilmiyor ve bu işlemler sırasında anestezi uygulanmıyor.

Deney maymunları acı içinde çığlık atıyor.



Mülln, boğazından aşağı zorla kapsül sokulan bir köpeğin deney sonrası kanama geçirdiğine tanık olduğunu söyleyerek “Araştırmamız sonucunda hayvanların korkunç derecede acı çektiği, yetersiz bakım aldığı, kötü koşullarda tutulduğu, Avrupa ve Alman yasalarının ihlal edildiğini gördük. İngiltere de dahil olmak üzere tüm Avrupa’da toksisite testlerinde hayvan kullanımına ilişkin kapsamlı bir inceleme yapılması çağrısında bulunuyoruz. Yaptığımız her incelemede benzer manzaralarla karşılaştık” dedi.